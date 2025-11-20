Passaro riparte da Pescosolido: sarà l’allenatore pro tempore

Francesco Passaro riparte da Stefano Pescosolido. L’attuale numero 128 del mondo, che lo scorso febbraio ha toccato il best ranking alla posizione numero 89 della classifica, a ottobre ha comunicato la fine del sodalizio sportivo con Roberto Trapani, che lo ha seguito sin da bambino. Evidentemente era arrivato il momento di cambiare per poter ambire a qualcosa di più, dopo tre titoli Challenger e l’ingresso in top 100.

E chissà che il 2026 non possa essere l’anno della maturità per Passaro. Come dichiarato ai microfoni di “Spazio Tennis”, l’azzurro sarà seguito da Stefano Pescosolido durante la preparazione per la nuova stagione ad Alicante. Di ritorno dalla Spagna, i due stabiliranno se proseguire la collaborazione o meno. Una sorta di incarico pro tempore per darsi tempo di valutare nei dettagli, prima di prendere una decisione definitiva.

Pescosolido, ex numero 42 del mondo e protagonista con la casacca azzurra in Coppa Davis, nell’ultimo periodo si è dedicato al commento televisivo, ma il richiamo della panchina difficilmente lascia indifferente chi da sempre vive di tennis e di campo.