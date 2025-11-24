Coppa Davis, Mattarella invita gli Azzurri al Quirinale per celebrare il terzo titolo di fila

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato al Quirinale la nazionale maschile di Coppa Davis, protagonista di un’altra pagina memorabile del tennis azzurro. La vittoria per 2-0 sulla Spagna ha infatti consegnato all’Italia la terza Insalatiera consecutiva, la quarta nella storia, un traguardo che conferma la straordinaria solidità del gruppo guidato da Filippo Volandri. Dal Colle sono arrivate le più sincere congratulazioni per un’impresa che continua ad alimentare l’entusiasmo del movimento tennistico nazionale.

L’invito del Presidente non riguarda soltanto i campioni della Coppa Davis: al Quirinale saranno presenti anche le ragazze della nazionale femminile, reduci dal secondo titolo consecutivo in Billie Jean King Cup. Un bis che certifica la crescita costante del tennis femminile e ribadisce come il movimento tennistico italiano, a tutti i livelli, stia vivendo una stagione di rara abbondanza.

Il Presidente Mattarella ha fatto pervenire alla nazionale di tennis 🇮🇹 le più vive congratulazioni per questa nuova vittoria in Coppa Davis e ha invitato gli atleti al Quirinale insieme alla nazionale femminile reduce dai recenti successi, per esprimergliele personalmente — Quirinale (@Quirinale) November 23, 2025

La scelta di riunire le due squadre in un’unica occasione celebrativa rappresenta il riconoscimento del valore di un periodo in cui l’Italia ha saputo imporsi come potenza globale nelle competizioni a squadre. Un modo per sottolineare la forza del collettivo, l’impegno condiviso e la capacità di entrambe le formazioni di farsi trovare pronte nei momenti decisivi.