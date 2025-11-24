Coppa Davis, Sinner: “Vittoria incredibile”. Musetti: “Avete fatto la storia”

Il tennis italiano continua a vivere un’epoca d’oro e si prende ancora una volta le luci della ribalta. In quel di Bologna è arrivata la terza Coppa Davis consecutiva — la quarta della storia azzurra — al termine di una finale dominata contro la Spagna. A firmare il trionfo sono stati Matteo Berrettini e soprattutto un magnifico Flavio Cobolli, capace di reggere la pressione nel punto decisivo contro Jaume Munar e di trasformarsi, per una sera, nell’eroe di un gruppo che non smette di sorprendere.

L’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i due uomini di punta, non ha impedito alla squadra di Filippo Volandri di completare l’impresa, ma i due non hanno fatto mancare il loro sostegno. Pochi minuti dopo il match point di Cobolli, il carrarino ha condiviso un video su Instagram taggando compagni e capitano e festeggiando con un entusiasmo contagioso: “Che braviiii!!! Avete fatto la storiaaa”, accompagnato da cuore, tricolore e trofeo.

Subito dopo è arrivato un post di Sinner: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, anche lui con tre emoticon e un cuore azzurro. Entrambi sanno bene cosa significhi sollevare l’Insalatiera, avendolo già fatto nel 2023 e nel 2024, e hanno voluto omaggiare una squadra che, pur priva dei suoi leader, ha centrato un traguardo inatteso e pienamente meritato.