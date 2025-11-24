Sinner e Zverev si incontrano di nuovo. Stavolta su un aereo in direzione Maldive

Per un tennista chiudere la stagione vuol dire innanzitutto staccare completamente: niente più racchette, niente più allenamenti, niente più tornei in giro per il mondo. Si prendono una vacanza e tra di loro non si incrociano più fino alle prime esibizioni, che coincidono solitamente con la fine di dicembre, o al più tardi l’inizio di gennaio.

A volte però capita che gli avversari in campo ti perseguitano anche in vacanza, ti si appiccicano come un libero degli anni ’70 alle caviglie di un attaccante. Ovviamente si scherza, ma un episodio simile è successo a Jannik Sinner e Alexander Zverev, che hanno condiviso la stessa destinazione per le vacanze invernali: le Maldive. E’ capitato che i due si siano incrociati sullo stesso aereo, in uno dei tipici scherzi del destino, e il tedesco ne ha approfittato per postare una foto che li ritrae assieme. “Immagino sia periodo di Maldive per tutti eh?“, ha scritto Sascha.

Jannik Sinner and Alexander Zverev on the same plane to the Maldives.



Tennis players can’t escape each other.



😭😭😭😭 pic.twitter.com/iL8mUlrAku — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 23, 2025

Sinner dovrebbe cominciare la sua preparazione invernale a Dubai, verso i primi di dicembre, in vista poi dell’Australian Open (al via il 18 gennaio). In tutto fanno un paio di settimane di relax, prima di rimettersi al lavoro per preparare al meglio una stagione in cui per la prima parte avrà molti punti a disposizione per tentare il sorpasso ad Alcaraz. Anche per Zverev si prospetta un periodo di riposo prima di riprendere il lavoro, un paio di settimane prima rispetto a Jannik. Il tedesco prenderà infatti parte alla United Cup, competizione mista per nazioni che assegna punti per il ranking, dove scenderà in campo già il 4 gennaio.