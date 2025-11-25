Non solo Sinner: il movimento tennistico italiano è da record

Il tennis italiano sta vivendo un vero e proprio Rinascimento, guidato dai successi dei suoi campioni e supportato da una crescita esponenziale dei numeri a livello federale e di base. I risultati al vertice, come le tre vittorie di fila in Coppa Davis e le due in Billie Jean King Cup, a cui si aggiunge l’ascesa a numero uno al mondo di Jannik Sinner, hanno innescato un’onda di entusiasmo che si traduce in dati che riscrivono la storia di questo sport nel nostro Paese.

Gli azzurri sono riusciti a primeggiare ai vertici come nessun altro paese nel 2025. Siamo stati la prima nazione nel singolare maschile per titoli vinti, grazie ai sei di Sinner, ai tre di Darderi e ai due di Cobolli. Siamo stati anche gli unici a portare il tricolore, nel singolo e nel doppio, sia alle ATP sia alle WTA Finals. Il successo ottenuto da questi atleti è da valorizzare e da usare per coltivare i successi del futuro. La Federazione lo sta facendo investendo ogni anno dieci milioni di euro in tornei sul territorio della penisola. Nell’arco di 25 anni, sono aumentati del 57% i tornei di categoria minore (ATP Challenger Tour e ITF WTT), passando da 56 a 88 in totale. Un grande aiuto per portare avanti il movimento sportivo più in crescita d’Italia.

Il successo di tutto un Paese

I dati della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) confermano una crescita sbalorditiva, soprattutto nel periodo 2020-2024. Il numero di tesserati FITP ha superato quota 1.151.769 nel 2024 (tra tennis e padel). Questo rappresenta un incremento del +266% rispetto al 2020, posizionando la FITP come la federazione sportiva con la crescita più alta in Italia negli ultimi cinque anni. Dal 2020 al 2024, sono anche aumentate le scuole di tennis e padel e i circoli affiliati alla FITP, rispettivamente del 34% e 29%. È senz’altro un’onda da cavalcare, considerando anche l’aumento di coloro che seguono il tennis.

Si stima, infatti, che il numero complessivo di praticanti totali di tennis e padel insieme sia arrivato a sfiorare i 6,2 milioni. Di questi, circa tre milioni, secondo l’ITF Global Tennis Report 2024, sono giocatori di tennis. Questo successo di base ha allargato notevolmente il seguito dello sport, con gli appassionati che seguono il tennis con continuità che si attestano intorno ai 19,8 milioni nel 2024. Il dato, quasi raddoppiato rispetto al 2016, posiziona il tennis come il secondo sport nazionale per numero di praticanti e appassionati. Il divario di appassionati rispetto al calcio è di circa due milioni, ma il tennis è in vantaggio a livello di praticanti di sole 300mila unità, con sei milioni e mezzo complessivi.

Un Vantaggio Sostenibile?

Il tennis in Italia sta producendo risultati eccellenti, con impatti economici stratosferici. Solo gli Internazionali d’Italia hanno prodotto 895 milioni di euro nel 2025. A questi, vanno sommati gli impatti delle ATP Finals e delle Davis Cup Finals, per un risultato totale di 1,6 miliardi di euro.

Il problema maggiore, in Italia, risiede nella sostenibilità della crescita del movimento. Da un lato, le manifestazioni, anche quelle minori, si rendono sempre più inaccessibili a livello economico. Dall’altro, per coloro che volessero giocare a tennis, mancano le infrastrutture per accogliere tutti, quantomeno a prezzi ragionevoli. Basti pensare che, secondo l’ITF Global Tennis Report 2024, il numero di giocatori per campo in Italia è pari a 240. E il numero di coach supera il numero di campi totali di circa 500 unità (12.500 campi e 12.990 coach). In futuro, potrebbero esserci troppi pochi allenatori per tutti, e ancora peggio, troppi pochi campi. Quelli esistenti potrebbero avere prezzi inaccessibili ai più, riportando il tennis allo status, che tanto si vorrebbe abbandonare, di sport assolutamente elitario (o non si potranno mai fare paragoni con il calcio).