Wawrinka allontana il ritiro e inizia già il “suo” 2026: Stan sarà ad Auckland

Dopo 19 anni Stan Wawrinka tornerà a Auckland. Se il torneo femminile ha deciso di omaggiare Venus Williams donandole una wild card, l’evento maschile non ha voluto essere da meno. Grazie a un invito speciale offerto dagli organizzatori il quarantenne di Losanna parteciperà al ASB Classic, lo storico ATP 250 che nel 2026 si giocherà dal 12 al 17 gennaio. L’ultima partecipazione di Stan The Man a questo torneo risale al lontano 2007, quando perse al primo turno (battuto da Nicolas Almagro) e non riuscì così a difendere la semifinale raggiunta e persa contro Mario Ancic nel 2006.

One of the game’s true greats (*that backhand) and triple Grand Slam champ — the legendary Stan Wawrinka is returning to Auckland after nearly 20 years 🤩#ASBClassic26 pic.twitter.com/Ho8e4tee8P — ASB Classic (@ASB_Classic) November 26, 2025

“Nessun rumore, solamente il lavoro. Ventiquattresima off-season insieme”, sono le parole di Wawrinka nel suo ultimo post su Instagram, che lo ritrae durante un’intensa sessione di palestra. “Decidere di ritirarsi è una scelta molto personale”, aveva dichiarato il tennista rossocrociato poche settimane fa in un’intervista, nella quale si augurava di poter giocare un altro po’ nel 2026. “Vivo il presente, cerco di godermelo al massimo. So che la fine è molto vicina”, aveva aggiunto. Cerco di mantenere il miglior livello possibile. Finché avrò la motivazione, voglio spingermi ancora un po’ oltre”. E la stagione 2025 è il ritratto perfetto di queste parole.

Nonostante il tre volte campione Slam non sia dentro la top 100 mondiale da luglio 2024, e il best ranking di numero 3 ATP sia solo un lontano ricordo, l’attuale 158° tennista in classifica ha dato tutto ciò che aveva nella stagione appena andata in archivio. L’ultimo titolo nel circuito maggiore risale al 2017 (Ginevra), mentre a livello Challenger il 2020 (Praga) è la data di riferimento. Nel 2025 Stan ha raggiunto altre due finali nel tour minore, ma non è riuscito ad alzare il trofeo più pesante. Il finale di annata gli ha però regalato ottime soddisfazioni: un paio di vittorie in tabelloni principali ATP e due partite eccellenti e combattute, seppur perse, contro Casper Ruud a Basilea e Lorenzo Musetti ad Atene. A dimostrare ancora una volta che sì, il suo corpo potrà anche avvertire il passare degli anni, ma il suo braccio sa ancora regalare emozioni. A tutti gli appassionati, ma soprattutto a sé stesso.