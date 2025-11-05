WTA Auckland 2026: Venus Williams riceve una wild card. Ripensamento per l’Australian Open?

A 45 anni la quasi totalità dei tennisti si è ormai ritirata da tempo. Rohan Bopanna ha invece scelto di appendere la racchetta al chiodo proprio a quest’età. Ma non è dello stesso avviso Venus Williams, che dopo il matrimonio a Ischia celebrato nel mese di settembre ha deciso che tornerà in campo nel 2026. Sarà la 33esima stagione consecutiva con almeno un match disputato a livello professionistico dalla ‘Venere nera’, a cui è stata affidata una wild card per lo storico ASB Classic di Auckland, evento WTA 250 in programma dal 5 all’11 gennaio.

Il torneo si gioca dal 1956 e all’ex numero 1 al mondo (ora 570), vincitrice di 7 Slam in singolare, 14 in doppio, è stato quindi concesso un invito speciale all’evento che l’ha vista campionessa nel 2015, dopo che nel 2014 aveva perso all’ultimo atto. Le ultime apparizioni di Venus risalgono allo swing estivo sul cemento americano. L’unico successo in singolare è arrivato a Washington contro Peyton Stearns. Magdalena Frech, Jessica Bouzas Maneiro e Karolina Muchova sono state le sue giustiziere rispettivamente nella capitale statunitense, a Cincinnati e a New York, dove però la veterana a stelle e strisce ha rubato un set alla ceca e si è poi spinta sino ai quarti di finale in doppio, in coppia con Leylah Fernandez.

“Serena è la mia allenatrice a distanza”, aveva rivelato Venus a Flushing Meadows parlando della sorella, con la quale ha lanciato di recente un podcast. “Non sono stata fortunata con la salute e con gli infortuni”, aveva poi aggiunto. “Per me tornare in campo ha significato darmi la possibilità di giocare in condizioni di salute migliori. Quando giochi senza star bene, ti condiziona anche mentalmente, non solo fisicamente. Resti bloccata anche nella testa. Quindi, è stato bello sentirmi più libera”, aveva chiosato commossa.

Questa decisione di andare a giocare a Auckland sembrerebbe quindi riaprire uno spiraglio per quanto riguarda la sua presenza all’Australian Open, primo Slam stagionale, in quanto Venus sarà già presente in quella zona geografica del mondo e in quel determinato periodo (a Melbourne le partite inizieranno domenica 18 gennaio). “Ci sono tornei negli Stati Uniti? Qualcuno può spostarne uno qui?”, aveva affermato scherzosamente nella Grande Mela. “Non so se a questo punto della mia carriera voglio viaggiare così lontano per giocare”. E sull’Australian Open nello specifico aveva dichiarato: “È un po’ lontano anche quello”. Che ci abbia ripensato?