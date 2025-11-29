Kasatkina, pausa finita: parteciperà al torneo di Brisbane!

È tempo di ritornare in campo per Daria Kasatkina. La tennista d’origini russe, naturalizzata australiana nel marzo del corrente anno, aveva deciso di chiudere in anticipo il suo 2025 a causa di una complicata condizione mentale, dettata da stress, pressione e monotonia. Elementi costantemente presenti nella vita di un’atleta professionista, che, talvolta, come nel caso dell’ex numero 8 del ranking, necessitano di staccare la spina per salvaguardare la propria salute psichica.

Dopo la trasferta di Pechino, dove Daria è stata sconfitta nettamente dall’avversaria Kartal, l’australiana ha vuotato il sacco sui propri canali social, rendendo pubblica la propria sofferenza e annunciando di prendere una pausa temporanea dal circuito: “È da tanto tempo che non sto affatto bene, e a dire il vero, i miei risultati e le mie prestazioni lo dimostrano. I fan non sono stupidi, lo vedono anche loro. Ho bisogno di una pausa. Una pausa dalla monotonia quotidiana della vita nel circuito, dalle valigie, dai risultati, dalla pressione, dalle solite facce (scusate ragazze)… da tutto ciò che questa vita comporta. È ora di ascoltare me stessa per una volta”.

Il peggio sembra passato per Kasatkina, La 28enne tornerà a competere all’alba del nuovo anno, nella sua nuova casa, in Australia. Dal 4 gennaio, la padrona di casa farà il suo ritorno nel circuito – dopo diversi mesi di pausa – nel WTA di Brisbane, torneo preparatorio in vista del primo grande appuntamento dell’Australian Open.