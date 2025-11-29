Mattia Bellucci in Sudafrica, coach per un giorno in una scuola

Il tennis va in vacanza, in attesa dell’alba della nuova stagione, che ripartirà tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio 2026. In questi giorni di off-season, gli atleti del circuito ATP/WTA si sono recati nei luoghi più incantati ed esotici del globo per rilassarsi dopo un estenuante 2025. Non tutti però hanno optato per mete balneari del calibro di Bahamas e Maldive, e c’è chi, in questo contesto, fa eccezione. L’azzurro Mattia Bellucci ha preferito spende del tempo in Sudafrica invece che in un lussuoso soggiorno caraibico, e in quel di Langa, a Cape Town, il numero 74 del mondo si è calato nelle vesti di “coach”, condividendo il campo da tennis con decine di bambini del Langa Tennis Club.

“Quanto ti piace giocare a tennis? CENTO! I sorrisi di alcuni bambini camminando per la scuola, e la faccia confusa di altri vedendomi. Il timore dal giorno prima; perché so che mi farà crescere, ma ho paura di essere fuoriluogo, invadente – ha rivelato Bellucci nel suo post pubblicato su Instagram -. Si gioca a calcio. Un ragazzino con la divisa aperta ha appena segnato e si fa fotografare mentre esulta.

Sai, sono stato a Doha durante un torneo di tennis, ho palleggiato con alcuni giocatori… il mio sogno é fare il coach atp.

La sensazione di non riuscire a fare abbastanza per farli divertire… perché in campo sono in troppi, io sono da solo e non riesco a farli giocare tutti quanto vorrei.

L’attenzione di un ragazzo poco più grande mentre gli spiegavo come migliorare il dritto, e la mia speranza che non si dimentichi mai il mio consiglio. Le espressioni buffe di una bambina con i pantaloncini colorati ogni volta che sbagliava.

Non ho mai avuto la presunzione di essere in grado di poter trasmettere tutto ciò che sto imparando nel mio percorso e quello che il mio team negli ultimi anni mi ha insegnato.

Sono partito per imparare io. Quello che per me è quotidianitá per tante persone rimane solo un sogno nel cassetto, non per mancanza di talento, ma di possibilità.

Sono grato perchè mi hanno dato la possibilità di viverla, di esserne stato parte, anche solo per qualche ora, senza mai farmi sentire fuori luogo. Ci tengo a ringraziare Marco Brigo, Siphelo, la Siyabulela Primary School e il Langa Tennis Club“.