Alcaraz ritrova Messi a Miami per la finale di Conference della MLS

Mentre la maggior parte dei suoi colleghi sono ancora alle Maldive o in qualche paradiso tropicale a godersi gli ultimi giorni di vacanza, Carlos Alcaraz è andato a Miami a presenziare alla finale della Eastern Conference delle Major League Soccer (MLS), la lega calcistica nordamericana.

Al Chase Stadium di Fort Lauderdale la squadra di casa dell’Inter Miami, nelle cui file milita anche il fuoriclasse argentino Lionel Messi, ha sconfitto per 5-1 la squadra dei New York City FC qualificandosi per la MLS Cup, la finale del campionato che assegnerà il titolo. L’Inter Miami, tra i cui proprietari figura anche l’ex calciatore Sir David Beckham, recentemente insignito del titolo onorifico di “baronetto” per meriti sportivi, giocherà la finale in casa sabato 6 dicembre contro i Vancouver Whitecaps FC, vincitori della Western Conference sul San Diego FC. La squadra fella Florida è così a un solo passo dal suo primo titolo della MLS a soli sette anni dalla sua fondazione.

Alcaraz ha avuto l’onore di presentare la coppa per la vittoria della Eastern Conference e ha pure ricevuto in omaggio la maglia personalizzata dell’Inter Miami con il numero 99 e il suo nome sulla schiena. Emblematico l’abbraccio sul palco della premiazione tra lo spagnolo e il capitano dell’Inter Milan Lionel Messi: i due si erano già incontrati nel 2023 ai Laureus Awards a Parigi quando interruppe un’intervista per stringergli la mano.

Alcaraz a inizio dicembre sarà impegnato in Nord America in due esibizioni che lo vedranno impegnato al Prudential Center di Newark (vicino a New York) contro Tiafoe il 7 dicembre e il giorno seguente al Loan Depot Park di Miami (la casa dei Miami Marlins di baseball) contro Joao Fonseca, sempre che il giovane brasiliano sia in grado di giocare nonostante l’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alle NextGen Finals di Gedda.