Addio a Nicola Pietrangeli: da Nadal a Barazzutti, da Fognini a Volandri. Il ricordo del mondo del tennis

Nicola Pietrangeli ci ha lasciati a 92 anni. La leggenda del tennis italiano è stato un punto di riferimento per molti nell'ambiente e i protagonisti della racchetta di oggi e di ieri hanno voluto ricordarlo. Ecco, dunque, alcuni messaggi di addio all'ex capitano di Coppa Davis, da Rafael Nadal a Fabio Fognini, passando per Corrado Barazzutti e Filippo Volandri.

Morte Pietrangeli, il ricordo di Volandri e Nadal

Il ricordo di Filippo Volandri, capitano della nazionale italiana di Coppa Davis: “Oggi il nostro tennis perde un gigante. Nicola Pietrangeli è stato il primo idolo e il primo vero punto di riferimento per chiunque abbia amato questo sport. Per noi che indossiamo o abbiamo indossato la maglia azzurra, non è mai stato soltanto un grande campione del passato. Dalla battuta ironica al consiglio più serio, aveva sempre il modo giusto per farti riflettere e per ricordarti cosa significhi rappresentare l’Italia”.

“Era libero, diretto, autentico: per questo unico. Ha aperto la strada a tutti noi. Le sue vittorie, la sua personalità e il suo modo di vivere il tennis hanno permesso all’Italia di credere di poter competere ai massimi livelli. Siamo cresciuti con i suoi racconti, con la sua passione travolgente, con la sua capacità di farci sentire parte di una storia più grande. Perdiamo un simbolo e un maestro, ma il suo spirito resterà con noi, in ogni Coppa Davis e in ogni ragazzo che entra in campo con la maglia azzurra. Grazie, Nicola, per tutto ciò che hai rappresentato e continuerai a rappresentare per il nostro tennis“.

Rafael Nadal, sul proprio account ‘X’, ha pubblicato un post che lo ritrae dopo un Roland Garros vinto, in compagnia di Nicola Pietrangeli: “Ho appena saputo della triste notizia della scomparsa di un grande del tennis italiano e mondiale. Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. RIP Nicola”.

I messaggi di Fognini e Musetti

Fabio Fognini ha dedicato un post sul proprio profilo ‘Instagram’ a Nicola Pietrangeli, tramite una foto che li ritrae insieme a Montecarlo: “Caro Nick, se ne va un pezzo enorme della nostra storia. Questa foto a Montecarlo per me vale tutto: il tuo esempio, la tua ironia, la tua luce. Hai insegnato a tutti cosa significa vincere davvero. Buon viaggio, leggenda”.

Lorenzo Musetti ha voluto dedicare alla scomparsa di Nicola Pietrangeli una storia sul proprio profilo ‘Instagram’, accompagnata da un cuore spezzato.

Morte Pietrangeli, il ricordo di Barazzutti

Corrado Barazzutti, ex capitano di Coppa Davis e vincitore dell’Insalatiera nel 1976 proprio sotto la guida di Nicola Pietrangeli, lo ha voluto ricordare così ad ‘Adnkronos’: “Sono molto dispiaciuto per la comparsa di Nicola, perché prima di tutto era una persona di famiglia. Abbiamo praticamente vissuto una vita insieme, per quanto mi riguarda da quando ero ragazzino lo vedevo giocare in televisione, era un po’ il mio idolo, l’ho incontrato come giocatore in campo, è stato compagno mio di Coppa Davis, quando io ero un ragazzino, è stato il mio capitano quando abbiamo vinto la Coppa Davis e in questi ultimi 20 anni siamo sempre stati insieme, abbiamo condiviso tante cose. Nicola era un amico, era una persona alla quale ero molto vicino e un grande personaggio sportivo. Era un ambasciatore nel mondo del tennis e dello sport, un ambasciatore di principi e di valori, un grande personaggio sportivo che ha dato tantissimo al tennis e allo sport italiano”.

La dedica di Roland Garros e Internazionali d’Italia

“Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni. Quattro volte campione del Roland-Garros e figura iconica del tennis italiano, lascia un’eredità straordinaria. Mancherà moltissimo al mondo del tennis. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Nicola Pietrangeli qualche anno fa mentre condivideva i suoi esordi nel tennis e la sua storia indimenticabile con il Roland-Garros. Un narratore brillante, un campione straordinario e una figura amata che ci mancherà profondamente“.

“È con profonda tristezza che salutiamo Nicola Pietrangeli, vera leggenda del tennis italiano e due volte campione a Roma (1957, 1961). La sua eredità vivrà per sempre nella storia del nostro sport, nella memoria del nostro torneo e nello stadio che porta con orgoglio il suo nome. Ciao, Nicola”.