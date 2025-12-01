Serie A1 femminile: festa salvezza per il TC Prato

L’attesa è tutta per la finale tra CT Palermo e AT Verona che per il secondo anno consecutivo assegnerà lo scudetto, ma domenica 30 novembre si sono giocate le sfide di ritorno dei play-out per sancire le due squadre che giocheranno in Serie A1 anche nel 2026 e le due retrocesse in Serie A2. Se la situazione era tutto tranne che in bilico in quel di Beinasco, non è mancato lo spettacolo a Roma con la salvezza decisa al doppio di spareggio.

TENNIS BEINASCO – TC PADOVA ARGOS 0-1 (TOT 0-5)

È durata un’ora e ventinove minuti la sfida di ritorno tra Tennis Beinasco e TC Padova Argos. Dopo il 4-0 subito in quel di Padova, il Tennis Beinasco era chiamato alla missione impossibile di vincere tutte e quattro le sfide per giocarsi la salvezza al doppio di spareggio. Al contrario, il TC Padova Argos era arrivato in Piemonte con l’obiettivo di vincere un solo match per chiudere aritmeticamente la contesa. A chiudere subito la pratica per il circolo patavino ci pensa Carolina Gasparini che batte 7-6(4) 6-1 Federica Rossi. Cala quindi il sipario sulla stagione di entrambe le squadre. Il team torinese che nel corso della stagione ha schierato la romena Bara, la slovena Jakupovic, oltre che Di Sarra, Ruggeri, Rossi e Canavese, saluta la massima serie. Disputeranno nuovamente la serie A1 le giocatrici del TC Padova che in questo 2025 ha puntato su Isabella Serban, Carolina Gasparini, Lavinia Luciano oltre alle straniere Semenistaja, Lazaro Garcia e Benoit.

TC PAIROLI – TC PRATO 1-4 (TOT. 4-5)

Il TC Parioli si presentava all’inizio della sfida di ritorno forte del 3-1 ottenuto in trasferta in quel di Prato. Le toscane sanno di avere un margine di errore risicato. Bisogna vincere almeno 3 singolari per guadagnarsi il doppio di spareggio. La sfida inizia subito nel segno del TC Prato: Tatiana Pieri batte Ida Pina Ferro Galatea 6-1 6-3. Col medesimo risultato Lucrezia Stefanini batte la croata del CT Parioli Tena Lukas portando la sfida sul 3-3. Il terzo singolare vedeva di fronte Beatrice Lombardo per il CT Parioli e Beatrice Ricci per il TC Prato. La posta in palio è alta e colei che regge meglio la pressione è Lombardo che si aggiudica la sfida portando il circolo capitolino sul 4-3. Lombardo vince infatti il primo set per 6-3 e poi beneficia del ritiro di Ricci quando era avanti 3-2 nel secondo.

In doppio il TC Prato si aggrappa all’affiatamento della coppia Turini/Pieri, il Parioli risponde con Lombardo/Lukas Il primo set si rivela lottato e si chiude al tie-break con la coppia di Prato che lo vince 7-4. Nel secondo set le toscane prendono il largo chiudendo 6-2 portando la sfida al doppio di spareggio. Dopo un po’ di riposo scendono in campo le stesse coppie e la lotta rimane serrata. Il TC Prato si aggiudica il primo set per 6-4, ma il TC Parioli restituisce il favore conquistando il secondo parziale con lo stesso punteggio. La salvezza quindi si decide al super tie-break che premia Turini/Pieri, che chiudono 10-8 e danno il via alla festa del TC Prato.