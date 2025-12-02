Personaggi

Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: mercoledì i funerali a Ponte Milvio

L'ultimo saluto alla leggenda azzurra sarà mercoledì dalle ore 9 alle ore 14 presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio (Roma)

Di Francesco Maconi
Nicola Pietrangeli (@FITP via X)

Come voleva lui: l’ultimo saluto di Nicola Pietrangeli avverrà nell’omonimo campo del Foro Italico, a lui intitolato nel 2006. La camera ardente sarà aperta nella giornata di mercoledì 3 dicembre dalle ore 9 alle ore 12. Successivamente, è programmata una commemorazione del leggendario tennista italiano. Alle 15, infine, verrà celebrato il funerale, in forma privata, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, Roma.

La famiglia ha scelto di dare ascolto alle parole di Nicola, che ironicamente ha sempre espresso la volontà di salutare il suo pubblico, l’ultima volta, nel suo stadio. Nella giornata di lunedì 1° dicembre, tramite una nota ufficiale, la famiglia aveva ringraziato “quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli”.

