Sinner e il cordoglio privato per la famiglia Pietrangeli: archiviata un’inutile polemica

In un’epoca in cui ogni gesto pubblico sembra dover passare obbligatoriamente attraverso un feed, una storia o una “X” postata al momento giusto, Jannik Sinner percorre ancora la strada più antica, quella che non lascia tracce digitali, ma che esiste lo stesso. Secondo quanto appreso dall’ANSA, il numero uno italiano ha scelto di esprimere in forma privata le proprie condoglianze alla famiglia di Nicola Pietrangeli, scomparso ieri all’età di 92 anni.

Sinner, condoglianza in forma privata alla famiglia Pietrangeli

Una scelta che non stupisce: Sinner non ha mai cercato riflettori inutili, né ha l’abitudine di esporre i sentimenti sui propri canali. È un tratto costante del suo carattere e del suo modo di vivere la professione, e questa vicenda lo conferma.

Lo stupore, e con esso la polemica scoppiata per qualche ora, dice più del nostro tempo che non del diretto interessato. Si è contestato un gesto non visibile, come se solo ciò che passa da un social valesse come atto autentico. Jannik ha agito alla sua maniera: semplice, silenziosa, rispettosa.

In definitiva, l’ennesima discussione sterile si chiude così, con un gesto privato che non ha nulla di meno rispetto ad una storia su Instagram o un tweet su X.