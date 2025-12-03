Alcaraz e Cobolli si alleneranno insieme alla Ferrero Tennis Academy

Carlos Alcaraz si sta godendo il meritato riposo a Miami, dove sta trascorrendo le vacanze assieme a un gruppo ristretto di amici. Terminato questo periodo, il murciano comincerà il programma di preparazione il prossimo 13 dicembre spalmato su 25 giorni di allenamenti intensivi in vista della nuova stagione. In agenda ci sono anche due esibizioni: il 7 dicembre nel New Jersey, e l’8 dicembre proprio a Miami.

Per il 17 dicembre è prevista la fase di attività sui campi veri e propri, all’interno della Ferrero Tennis Academy. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘MARCA’, in quei giorni il sei volte campione Slam sarà accompagnato dal romano Flavio Cobolli, un ospite fisso delle preparazioni della Ferrero Tennis Academy. Il classe 2002 avrebbe dovuto prendere parte alla preparazione anche nel dicembre 2024, ma dovette rinunciare a causa di alcuni fastidi alla spalla.

Según cuenta Marca, Alcaraz regresará a los entrenamientos en Alicante el 13 de diciembre, donde realizará entrenamiento físico antes de volver a las pistas el día 17.



Entrenará allí junto a Flavio Cobolli, con quien ya coincidiera allí en otros años.



Cobolli-Alcaraz, preparazione ‘condivisa’ verso il 2026

Cobolli, 23 anni, è stato protagonista di una delle storie più belle della stagione tennistica appena conclusa. Assieme a Matteo Berrettini, ha accompagnato per mano l’Italia al terzo titolo consecutivo in Coppa Davis. Flavio ha ricoperto con successo il ruolo di numero uno della nazionale nelle Finals a 8 di Bologna; decisivi i suoi successi contro Filip Misolic, Zizou Bergs e Jaume Munar.

Ora Flavio si prepara a un 2026 altrettanto ricco di soddisfazioni. E per farlo accompagnerà il numero uno del mondo nella preparazione invernale, spalla a spalla con il giocatore più forte del circuito – o almeno uno dei due. Non c’è modo migliore per cominciare.