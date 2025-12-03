Coco Gauff nella ‘classe 2026’ dei migliori Under 30 di Forbes

Forbes ha pubblicato la lista dei migliori Under 30 per il 2026 per quanto concerne il settore sportivo. Ebbene tra imprenditori lungimiranti, fondatori di imprese quotate in borse destinate a dare una nuova veste al comparto di appartenenza e dirigenti aziendali, svettano anche innumerevoli atleti di vari discipline. Fra loro troviamo anche il nome di Coco Gauff, già due volte campionessa Slam ad appena ventun’anni.

La tennista americana è come detto attorniata da una prestigiosa compagnia. Nell’elenco della celebre rivista statunitense – pubblicata ogni due settimane tratta di finanza, industria, investimenti e marketing – è presente infatti tra gli altri il cestista degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, ventisettenne canadese attualmente MVP in carica in NBA sia della Regular Season che delle Finals, ma anche Juan Soto. L’esterno di Baseball dei New York Mets che a ventisette anni nel dicembre 2025 ha firmato il più grande contratto mai fatto registrare nella storia degli sport di squadra dal valore di 765 milioni di dollari in 15 stagioni.

Siamo perfettamente consci che stiamo vivendo in un’era sociale fortemente connotata dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Un vasto oceano che sta inondando innumerevoli settori professionali. Tra questi non fa eccezione neppure lo Sport e il Tennis. Akshat Prakash è stato inserito in lista perché co-fondatore di una società che si muove proprio nel campo dell’industria sportiva. E’ convinto di poter sfruttare la tecnologia all’avanguardia del 2025 per poter trasformare la fruizione degli eventi sportivi dal vivo. La sua startup ha già raccolto 18,5 milioni di dollari di finanziamenti e può vantare collaborazioni in essere con MLS (il campionato di calcio statunitense), Nascar (la joint venture americana che organizza i diversi campionati automobilistici che vengono disputati negli Stati Uniti e in Canada) e anche con l’Australian Open. In cosa consistono nello specifico le novità introdotte da questo nuovo sistema. Di fatto, è in grado di tradurre una trasmissione in più 150 lingue con un modello di azione estremamente più rapido ed economico rispetto ai flussi di lavoro tradizionali senza però per questo dover intaccare il tono oltre che il tempismo di intervento del commentatore.

Per essere considerati idonei ad entrare a far parte della ristretta cerchia di premiati, i candidati dovevano avere all’ultima data utile dei parametri previsti – il 31 dicembre 2025 – al massimo 29 anni e per essere scelti non dovevano aver preso parte in precedenza ad una simile classifica. Le decisioni finali sono state prese da una giuria selezionata tra miliardari e campioni dello sport. Quest’anno ai 30 premiati è stata fatta un’insolita richiesta: condividere il peggior consiglio mai ricevuto.

Ma forse la lezione più grande, nel dialogo tra i protagonisti di questa tavola rotonda dei trenta, l’ha trasmessa proprio Prakash citando il finale di un film d’animazione divenuto cult: “Penso al finale di Ratatouille quando il critico Anton Ego scopre che il miglior piatto che abbia mai assaggiato è stato fatto da un topo. Non tutti possono diventare grandi artisti, ma un grande artista può venire da qualsiasi luogo – a confermare l’inclusività della ‘classe 2026’ dove sono state inseriti 14 donne e 16 persone di colore. In molti momenti, mi sento come Remy: sottovalutato e oggetto di perenni dubbi. Le probabilità sono tutte contro di lui, eppure continua ad essere ossessionato dal costruire qualcosa di grande“.

E’ la fame di arrivare, di fare qualcosa che va oltre. L’ha stessa che ha Coco Gauff: vogliosa di raggiungere ancora nuovi traguardi nel mondo tennistico.