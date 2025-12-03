Il coach Patten: “Zero marketing per il doppio dall’ATP. Il dualismo Sinner-Alcaraz è patetico”

Il britannico Henry Patten assieme al proprio compagno di doppio, il finlandese Harri Heliovaarra, nella stagione 2025 ha conquistato il suo secondo Slam in carriera dopo Wimbledon 2024 battendo – ahinoi – Bolelli e Vavassori nella finalissima di Melbourne. Henry ed Harry sono attualmente la seconda coppia mondiale – dietro solamente i britannici Cash/Glasspool – oltre che singolarmente entrambi coabitano la terza posizione al mondo del ranking di specialità.

Patten è allenato da coach Calvin Betton che in una recente intervista rilasciata al podcast Chip n’ Charge ha sparato a zero sull’ATP, accusando l’associazione giocatori di non promuovere minimamente il doppio. Anzi, se ciò non fosse già sufficiente ha addirittura alzato ulteriormente il tiro delle accuse rincarando la dose. Ha infatti esplicitato chiaramente come, secondo la sua visione, Gaudenzi e company evitino di proposito l’avviamento di pratiche di marketing specifiche per il circuito di specialità e che facciano di tutto pur di sottrarsi a tale azione “senza alcun apparente motivo“.

L’ossessione che non lascia spazio al resto

“C’è zero marketing per il doppio. Su Tennis TV, il canale ufficiale dell’ATP, non vedi mai highlights dei match di doppio. Non c’è nessun riferimento, nessun post che valorizzi questa disciplina. Quest’anno ho visto post promozionali di ogni tipo sui singolaristi: mentre giocano a golf, fanno skateboard o semplicemente si stringono la mano. È davvero troppo”.

Inoltre, secondo Betton Tennis TV sarebbe succube del dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una vera e propria ossessione che cancella tutto il resto: “È patetico. Ogni volta che si incrociano nei corridoi e si stringono la mano, cosa che succede ogni settimana, c’è una telecamera pronta a riprenderli e a promuovere il momento con tanto di didascalia ‘le leggende si incontrano”.

L’ATP nega il via libera

Stante questa situazione perennemente afflitta da immobilismo, coach Calvin ha ammesso che i doppisti più quotati abbiano chiesto all’ATP il via libera per poter creare una pagina Instagram interamente dedicata al loro universo, ma tale possibilità pare sia sta negata: “La proposta è stata rifiutata senza motivazioni. I giocatori erano pronti a finanziare tutto, a pagare una persona per gestire l’account e promuovere una specialità così importante per il tennis. Ma non ci è stato permesso” Purtroppo senza autorizzazione è impossibile procedere: “Loro agirebbero anche senza l’ok dell’ATP, ma senza avvallo non avrebbero accesso ai video e ai filmati ufficiali delle partite. E senza immagini ufficiali non puoi promuovere niente“.