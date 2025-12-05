WTA

Potapova annuncia la cittadinanza austriaca, ma copia integralmente il post di Kasatkina!

L'australiana replica ridendo: "No, non facciamo parte della stessa agenzia"

Di Pietro Sanò
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Anastasija Potapova - Abu Dhabi 2023 (Twitter @wta)
Anastasija Potapova - Abu Dhabi 2023 (Twitter @wta)

Non ci si annoia nemmeno in off-season. Il mondo del tennis è in fermento anche quando dovrebbe essere dormiente. Nelle ultime ore è giunta la notizia del cambio di nazionalità da parte di Anastasia Potapova, la quale rappresenterà l’Austria a partire dal 2026. Per ogni dettaglio sulla decisione presa dalla 24enne di origini russe ecco qui l’articolo a lei dedicato, poiché adesso vogliamo parlarvi della gaffe fatta dalla stessa Potapova, che ha avuto la brillante idea di copincollare, parola per parola, ogni riga del post pubblicato mesi or sono da Daria Kasatkina, passata dalla nazionalità russa a quella australiana.

Come si evince facilmente dalla suddetta immagine, la neo-tennista austriaca si è premurata soltanto nel sostituire “Australia” con “Austria”, per il resto non v’è una virgola di differenza, anche se il post originale pubblicato da Dasha continuava per molte altre righe, queste non riportate da Anastasia. Alla scoperta (non c’è voluto molto) di questo “passo falso” commesso da Potapova, la piattaforma “X” si è celermente riempita di tweet sulla questione, e Kasatkina – ridendo – ha commentato: “E no, non facciamo parte della stessa agenzia”.

Se la neo australiana ha deciso di schernire con una risata questa gaffe, Kafelnikov, attuale vicepresidente della Federazione russa di tennis, ha utilizzato toni ben più accesi quando ha commentato “il cambio di nazionalità” di Potapova: “Non mi fa piacere commentare questa notiziaha dichiarato secondo quanto riporta Sport-Express. “Esprimere un parere su questo argomento? Non ne ho bisogno. Ha cambiato e basta, cosa si può fare ora, piangere? È una grande atleta? Cosa ha vinto nella sua vita per la Russia? Voi non lo sapete, e nemmeno io. Quindi, che se ne vada”.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Il Canadian Open contento della formula allungata: “Dà più denaro ai giocatori ed è l’unica strada per la parità di genere”
Interviste
Matteo Berrettini accompagnerà la Fiamma Olimpica in Italia
Italiani
ATP Next Gen Finals: ufficializzato il nuovo pacchetto di innovazioni per Gedda
ATP
Bint, coach di Janice Tjen: “Non misuriamo il successo in base ai risultati” [ESCLUSIVA]
Interviste