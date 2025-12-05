Potapova annuncia la cittadinanza austriaca, ma copia integralmente il post di Kasatkina!

Non ci si annoia nemmeno in off-season. Il mondo del tennis è in fermento anche quando dovrebbe essere dormiente. Nelle ultime ore è giunta la notizia del cambio di nazionalità da parte di Anastasia Potapova, la quale rappresenterà l’Austria a partire dal 2026. Per ogni dettaglio sulla decisione presa dalla 24enne di origini russe ecco qui l’articolo a lei dedicato, poiché adesso vogliamo parlarvi della gaffe fatta dalla stessa Potapova, che ha avuto la brillante idea di copincollare, parola per parola, ogni riga del post pubblicato mesi or sono da Daria Kasatkina, passata dalla nazionalità russa a quella australiana.

Come si evince facilmente dalla suddetta immagine, la neo-tennista austriaca si è premurata soltanto nel sostituire “Australia” con “Austria”, per il resto non v’è una virgola di differenza, anche se il post originale pubblicato da Dasha continuava per molte altre righe, queste non riportate da Anastasia. Alla scoperta (non c’è voluto molto) di questo “passo falso” commesso da Potapova, la piattaforma “X” si è celermente riempita di tweet sulla questione, e Kasatkina – ridendo – ha commentato: “E no, non facciamo parte della stessa agenzia”.

Se la neo australiana ha deciso di schernire con una risata questa gaffe, Kafelnikov, attuale vicepresidente della Federazione russa di tennis, ha utilizzato toni ben più accesi quando ha commentato “il cambio di nazionalità” di Potapova: “Non mi fa piacere commentare questa notizia” ha dichiarato secondo quanto riporta Sport-Express. “Esprimere un parere su questo argomento? Non ne ho bisogno. Ha cambiato e basta, cosa si può fare ora, piangere? È una grande atleta? Cosa ha vinto nella sua vita per la Russia? Voi non lo sapete, e nemmeno io. Quindi, che se ne vada”.