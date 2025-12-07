Serie A1 Femminile: Verona sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo

Ancora, come nel 2024, è l’Associazione Tennis Verona Falconeri ad alzare al cielo il trofeo della Serie A1 by BMW, nuovamente ai danni del Circolo Tennis Palermo, sconfitto all’ultimo atto per la terza edizione consecutiva.

Come nella sfida tenutasi poche settimane fa, il risultato è fin troppo netto: 3 a 0, un solo set vinto per le ragazze del circolo palermitano.

D’altra parte, la prestazione offerta dalle giocatrici di capitan Messora, ha rasentato la perfezione, impedendo ancora una volta alla formazione siciliana di divenire la prima squadra della regione a conquistare lo scudetto.

Sui campi del Circolo della Stampa Sporting di Torino, l’Associazione Tennis Verona diventa soltanto il decimo team dal 1940, anno di fondazione della competizione, in grado di conquistare almeno due titoli consecutivi del campionato di Serie A, issandosi al di sopra di ogni altro circolo d’oggi.

A Palermo, l’onore d’aver portato ben 6 ragazze dal vivaio, dimostrando una struttura solidamente costruita nel corso degli anni.

A. Raggi b. F. Bilardo 6-2 6-2

Sufficienti appena 73 minuti di gioco alla giocatrice nativa di Ternana, Angelica Raggi, per imporsi sulla mancina Federica Bilardo, apparsa completamente dominata dalle traiettorie avversarie.

Pochi, ahimè, i concreti tentativi d’infastidire l’avversaria, sempre costretta a rincorrere una palla che mai pareva seguire la direzione del colpo precedente. Una difesa alta, ma spesso non abbastanza profonda, ha permesso a Raggi di comandare da fondo senza mai subire, costruendo col dritto e raramente arretrando.

Per la giocatrice di Verona si tratta della sesta vittoria su otto incontri in quest’edizione, riscattando la sconfitta in finale dello scorso anno.

V. Grammatikopoulou b. Anastasia Abbagnato 6-2 4-6 6-4

La più ardua vittoria è quella della greca Valentini Grammatikopoulou, arrivata dopo oltre 2 ore e 3 set sulla numero 231 del mondo Anastasia Abbagnato.

A far la differenza, la maggior solidità ed esperienza della giocatrice ellenica, titubante nel corso del secondo parziale, ma brava a conquistare il break in avvio di terzo set e a non farsi sorprendere nel finale di partita. Abbagnato resta aggrappata al match fino alla fine, variando molto al servizio e mettendo a segno ben 8 ace. Quando ormai spalle al muro, trova la forza di reagire conquistando 2 giochi consecutivi sul 5 a 2, ma non è sufficiente: vince Grammatikopoulou, che manda a matchpoint le proprie compagne.

A. Zantedeschi b. G. Pedone 6-2 6-1

Forse inaspettato un così netto punteggio nella sfida fra Aurora Zantedeschi e l’ex numero 183 del mondo Giorgia Pedone, terminata 6-2 6-1 in un’ora e venti minuti.

D’incredibile lucidità, la giocatrice veronese si è dimostrata superiore in ognuno dei punti chiave del match, dominando una spenta Pedone, in difficoltà da ogni lato del campo. Un solo game d’incertezza, sul 2 a 1 nel secondo parziale: tre palle break annullate, neanche più un game perso.

Il dritto sotto al nastro di Pedone fa gridare di gioia i numerosi tifosi venuti a sostenere il circolo veneto, per il secondo anno consecutivo.