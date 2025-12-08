Italiani

Musetti a Montecarlo col team: c’è anche Perlas!

"Benvenuto José", scrive sui social Lorenzo, ufficializzando l'arrivo di José Perlas nel team

Di Pietro Sanò
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Lorenzo Musetti - ATP Finals 2025 (@FITP via Twitter)

È tempo di cambiamenti per Lorenzo Musetti. All’inizio della preparazione per la prossima stagione agonistica il n. 2 d’Italia ha aggiunto al suo team il coach argentino José Perlas.

La straordinaria stagione 2025 ha regalato al carrarino le emozioni più forti della sua carriera, e della sua vita privata, in virtù dell’arrivo del secondogenito Leandro. L’ingresso in Top 10, l’entusiasmante swing sul rosso che ha cambiato volto alla sua annata e la prima qualificazione alle ATP Finals: la stagione dell’azzurro non può che dirsi eccezionale.

Nonostante un progresso significativo, Musetti intende alzare l’asticella per il 2026, e dopo le indiscrezioni circa l’arrivo di José Perlas nel team, l’ufficialità giunge proprio dallo stesso carrarino, che ha postato su instagram una foto dov’è presente il neo-acquisto spagnolo, il quale affiancherà Simone Tartarini a partire dalla prossima stagione. In realtà, il lavoro di Perlas è già iniziato: Musetti si trova a Montecarlo per iniziare la preparazione in vista della trasferta australiana, e sui social ha dato il benvenuto alla new entry.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Next Gen Finals, i protagonisti: Dino Prizmic, il croato che cresce senza clamore
ATP
Gauff diventa Global Ambassador di Mercedes-Benz
Personaggi
UTS: De Minaur trionfa nel gran finale di Londra
ATP
La conferma di Jasmine Paolini: “Sara farà parte del mio team”
Interviste