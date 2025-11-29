Personaggi

Musetti di nuovo papà: è arrivato il piccolo Leandro

Fiocco azzurro per Lorenzo Musetti per la sua sua compagna Veronica Confalonieri. È il secondogenito della coppia

Di Vanni Gibertini
Lorenzo Musetti – ATP Chengdu 2025 (foto via Twitter @atptour)

Con un post su Instagram diffuso nella serata del 29 novembre, il numero 2 del tennis italiano Lorenzo Musetti ha annunciato la nascita del suo secondo figlio. Leandro Musetti, fratello del primogenito Ludovico, 20 mesi, ha visto la sua prima foto apparire online in un post congiunto di Lorenzo Musetti e della sua compagna Veronica Confalonieri.

Numerosi i messaggi di congratulazioni inviati dalla coppia a commento del post da parte di altri tennisti: dalle connazionali Jasmine Paolini, Sara Errani e Lucia Bronzetti ai colleghi (o ex tali) Holger Rune, Richard Gasquet e Alex Corretja.

La gravidanza di Veronica è stato uno dei motivi che ha spinto Lorenzo Musetti a decidere di saltare le Finali di Coppa Davis a Bologna la settimana scorsa: l’arrivo del nascituro era infatti prevista durante la competizione e Lorenzo non ha voluto rischiare di dover lasciare la squadra a metà evento.

Alla coppia e a tutta la famiglia Musetti vanno le congratulazioni di tutta la redazione di Ubitennis.

