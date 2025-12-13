Game, Set & Amore: Altmaier si sposa e Millman fa la proposta

Mentre le luci sui campi si spengono, dopo una stagione ricca di fatica ed emozione, due coppie hanno deciso di illuminare la off-season.

Il ventisettenne tedesco che ha chiuso l’anno al suo best ranking, n. 46 in classifica, Daniel Altmaier, ha contornato la sua stagione da record sposando la sua fidanzata storica Paulina Nieto a Morelos, in Messico. La cerimonia si è svolta sabato 6 dicembre, suggellando la promessa che la coppia si è scambiata a inizio anno.

A seguire le orme di Altmaier, poi, è John Millman, ex tennista australiano detentore di un titolo ad Almaty nel 2020, che da poche ore, venerdì 12 dicembre, si è inginocchiato davanti a Fee Susan Maeueler. I due condividono i loro ricordi migliori dal 2017, quando Millman ha ordinato un caffè al circolo tennis in Germania dove la compagna lavorava.

Sui Instagram lo annuncia così: “Solo noi, a scegliere il ‘per sempre’ a modo nostro, in silenzio”.

Sabrina Giorgi