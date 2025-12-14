Muguruza: “Un uomo senza ranking può battere una donna in top 10”

Garbiñe Muguruza, recentemente nominata co-direttrice del Masters 1000 di Madrid ed ex numero uno spagnola, è stata invitata dal famoso programma radiofonico sportivo El Partidazo de COPE e, rispondendo alle domande del conduttore Juanma Castaño, ha raccontato il suo punto di vista nelle sfide uomo-donna, in vista della nuova “Battaglia dei Sessi” programmata a Dubai il 28 dicembre (su cui già si è espressa Billie Jean King). Di seguito quanto evidenziato.

D. Sabalenka giocherà un’esibizione contro Kyrgios, è più uno show che altro. Lei è super coraggiosa e ha detto che lo massacrerà, lui invece è mezzo ritirato perché ha tutto il corpo a pezzi. Tu cosa credi?

Muguruza: “Sono totalmente d’accordo che è un po’ più uno show. Non ha nulla a che vedere con la “Battaglia dei Sessi” di Billie Jean King con Bobby Riggs, che era un qualcosa di incredibile. Questo è divertimento. Io credo che giocheranno seriamente, ma il piano è che sia uno show e che i fan si divertano. Lei sembra molto motivata, quindi sono curiosa di vedere cosa succederà. È una battaglia strana perché il campo di Sabalenka è più piccolo”.

D. La miglior Garbiñe, quella che vuoi tu, nel miglior momento di forma della tua carriera, contro quale tennista uomo avrebbe vinto?

Muguruza: “Io credo che persino uno junior mi avrebbe battuta, anche quando ero numero uno. Ho avuto tanti sparring uomini e con loro ogni volta che dovevo giocare un set di allenamento finivo super arrabbiata perché dicevo: ‘Come può essere che non riesco a vincere un set?’. E non era una persona che giocava professionalmente, cioè era più uno sparring. È tanta la differenza, non solo nella potenza, ma soprattutto nella massa muscolare e nella resistenza fisica. Ho due fratelli e non li ho mai battuti, non è mai successo. Ti dico, un uomo che è numero 1000 o addirittura senza ranking credo che possa essere molto superiore a una donna che è in Top 10“.

Prosegue Muguruza: “Non dirò il nome, perché fu una conversazione privata, ma ho chiesto a qualcuno che ne sa moltissimo di tennis femminile e che ha giocato tantissimi anni nel circuito femminile contro quale tennista uomo Serena Williams vincerebbe al giorno d’oggi. Mi ha detto che non ha nessuna chance contro il 500 del mondo. E Serena può essere senza dubbio la miglior tennista di questo secolo e forse la migliore della storia”.

D. Com’è la divisione di genere nel tennis?

“Madrid è stato il primo torneo a equiparare i premi maschili e femminili e ora è il primo torneo a mettere direttore maschile o direttrice femminile. Tra gli sport a livello mondiale in cui c’è meno differenza nella disciplina maschile e femminile davvero direi il tennis, a livello di tutto: commerciale, competitività, e altro. Come spettacolo una Sabalenka contro Swiatek può essere una partita mille volte migliore di uno Zverev contro Musetti, per esempio”, conclude la spagnola.

(di Sabrina Giorgi)