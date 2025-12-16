Novità nell’angolo di Matteo Arnaldi: sarà Marcel du Coudray il nuovo coach

Matteo Arnaldi non vede l’ora di ripartire. Già in Australia da qualche giorno, dove si sta allenando in vista dei primi appuntamenti del 2026, il 24enne di Sanremo dai prossimi impegni avrà una nuova figura al suo fianco. Sarà Marcel du Coudray, che dopo alcuni giorni di prova in Italia è stato confermato all’interno del team di Arnaldi. Sarà lui, quindi, a prendere il posto di Alessandro Petrone, ex allenatore di Matteo. Il resto della squadra rimarrà invece invariato. Resteranno Matteo Civarolo, Diego Silva, Filippo Ferraris (preparatore atletico) e Simone Sestagalli (fisioterapista).

L’unico nuovo acquisto è perciò du Coudray, che nasce il 15 ottobre 1977 a Empangeni, in Sud Africa. Tennisticamente rappresenta però le Mauritius, ma non riesce a portare ai livelli più alti di questo sport la bandiera del suo Paese. Gioca perlopiù a cavallo tra i due secoli e in singolare si spinge al massimo sino alla 743esima posizione nel giugno 2001. Poco dopo ottiene il best ranking anche in doppio (341), specialità nella quale riesce a mettere in bacheca un paio di tornei Futures vinti in Nigeria.

Qualche anno dopo inizia a collaborare con Nikolay Davydenko, ex numero 3 al mondo e vincitore delle ATP Finals 2009. Negli anni successivi allena anche il tandem composto da John Peers e Henri Kontinen, che arriva alla prima posizione in classifica. Lavora pure con Kamil Majchrzak, aiuta nel percorso di crescita Jacob Fearnley e Johannus Monday, e nei mesi più recenti dà una mano a Lloyd Harris nella risalita verso il circuito maggiore.

Nell’aprile 2024 il collega di ubitennis.net, Adam Addicott, aveva intervistato du Coudray. Ne era venuta fuori una bella chiacchierata in cui erano stati toccati dei temi delicati che riguardavano l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) e il periodo di squalifica che quest’ultima aveva comminato a Majchrzak.

La prima apparizione di du Coudray nel box di Arnaldi sarà nelle prime settimane di gennaio, in cui supporterà Matteo nei tornei di inizio stagione. Il 250 di Brisbane, in programma dal 4 all’11 gennaio, e poi il 250 di Adelaide la settimana successiva. Dal 18 gli occhi saranno puntati sull’Australian Open. “I tornei in Australia non sono andati come volevo”, aveva dichiarato Matteo dopo l’evento Slam di Melbourne nel mese di gennaio 2025. Chissà che con una nuova guida, a inizio 2026, riuscirà a togliersi le soddisfazioni che auspica.