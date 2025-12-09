La preparazione degli italiani è iniziata: Sinner, Musetti e Cobolli, ma non solo

Giusto qualche giorno di relax, poi si torna in campo. Le Maldive sono state la meta prediletta di tanti tennisti, che si sono potuti riposare per un po’ a seguito dell’intensa stagione 2025, andata in archivio ormai più di due settimane fa. E quindi è già il momento di rimboccarsi le maniche. Le vacanze sono finite. Il 2026 è alle porte.

Sebbene i social mostrino principalmente Jannik Sinner prima in compagnia di Alonso e Briatore durante una serata, e poi in pole position al Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, il numero 2 del mondo ha già iniziato da qualche giorno la preparazione in quel di Dubai. Come si può vedere dal video qui sotto, l’attenzione della Volpe su ogni colpo sferrato è massima. L’obiettivo sarà quello di riconfermarsi campione all’Australian Open, dopo i successi maturati nel 2024 e nel 2025. Febbraio, marzo e aprile saranno poi tre mesi chiave per la riconquista del trono del ranking, dato che Jannik non dovrà difendere punti a differenza del suo più grande (e unico) rivale: Carlos Alcaraz.

Spostandoci invece in Costa Azzurra, a Monte Carlo anche Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti ci stanno dando dentro con le sessioni di allenamento. Entrambi avranno poco nulla da difendere nei primi tre mesi della prossima stagione, poiché in avvio di 2025 sia il romano che il carrarino hanno dovuto fare i conti con alcuni infortuni. I primi tornei saranno dunque fondamentali per cercare un balzo in classifica (il romano punta alla top 10). E Lorenzo per riuscirci ha già fatto sapere che si affiderà, oltre che al coach di una vita Simone Tartarini, anche ai consigli dell’esperto José Perlas. Flavio, tra pochi giorni, punterà invece sul cercare di alzare il ritmo con un compagno di allenamenti di un certo calibro: Carlos Alcaraz, con cui trascorrerà qualche giorno alla Ferrero Tennis Academy.

Altra storia per Lorenzo Sonego, che in questi giorni si sta allenando intensamente alla Rafael Nadal Academy di Manacor, a Palma di Maiorca. Il torinese avrà una cambiale importante da scartare nelle prime settimane dell’anno: i quarti di finale all’Australian Open. Fino a Wimbledon, però, avrà poco da difendere e potrà quindi cercare punti preziosi sino all’inizio dell’estate europea. Lorenzo si è detto fiducioso e spera di potersi togliere qualche soddisfazione a fianco di Vincenzo Santopadre, dato che con Fabio Colangelo ha da poco interrotto il rapporto professionale.

Chi è già immerso all’interno dell’estate australiana è Matteo Arnaldi, anch’egli allontanatosi di recente dall’allenatore di una vita, Alessandro Petrone. L’infortunio al piede, nella seconda metà della stagione, ha ampiamente condizionato le prestazioni del sanremese, che però dice di aver imparato qualcosa anche da questi spiacevoli episodi. Essendo fidanzato con una ragazza australiana, Matteo è quindi già volato verso quella zona del mondo. La preparazione è iniziata e i tornei oceanici sono il suo primo grande obiettivo, poiché non avrà cambiali importanti da scartare almeno sino al mese di febbraio.