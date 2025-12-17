Next Gen Atp Finals: Basavareddy parte forte, Prizmic battuto all’esordio

[6] N. Basavareddy b. [3] D. Prizmic b. 4-2 4-3(7) 3(3)-4 4-2

(primi tre set di Andrea Binotto)

Si apre con un incrocio inedito il programma del Gruppo Rosso delle Next Gen ATP Finals di Jeddah, con il primo confronto in carriera tra Dino Prizmic e Nishesh Basavareddy. Per il croato si tratta dell’esordio assoluto nel torneo, che lo rende il secondo rappresentante della Croazia a partecipare alle Next Gen dopo Borna Coric nel 2017. Seconda apparizione invece per Basavareddy, già presente nell’edizione 2024, quando si era fermato nella fase a gironi.

A imporsi è stato il californiano, che ha fatto valere una maggiore continuità nell’arco del match chiudendo in quattro set con il punteggio di 4-2 4-3(7) 3-4(3) 4-2. Buona la prima, dunque, per il tennista di Newport Beach, capace di gestire i momenti chiave dell’incontro e di reagire prontamente dopo il passaggio a vuoto del terzo parziale.

PRIMO SET – Parte forte Prizmic in questo primo incontro del torneo. A suon di prime vincenti e dritti pesanti il classe 2005 croato tiene il suo turno di battuta inaugurale. Anche il coetaneo a stelle e strisce, Basavareddy, entra bene in partita sfoderando tutto il repertorio nel suo primo game al servizio. Il numero 128 ATP (ex 115) è frettoloso in uscita dal servizio. Il 167esimo tennista al mondo (ex 99) trova invece buoni angoli specialmente con il rovescio. In risposta è preciso e alla seconda palla break, sul deciding point, converte. Poi piazza una prima dietro l’altra e a seguito di ventuno minuti di gioco fa suo il primo set con il punteggio di 4-2.

SECONDO SET – La seconda frazione è molto più regolare. Entrambi sfruttano i propri punti di forza per tenere i rispettivi turni di battuta. Nessuna chance in risposta né da una parte né dall’altra. Si arriva quindi al tie-break, nel quale il campione del Roland Garros junior 2023 si porta subito avanti di due mini break a seguito di un paio di errori banali del semifinalista del 250 di Auckland. Un doppio fallo e un gratuito di rovescio rimettono però in scia il nuovo allievo di Gilles Cervara, che da 0-3 si porta presto sul 3-3. Non arriva però il sorpasso, perché Prizmic risponde bene e costringe Basavareddy all’errore. L’ennesimo doppio fallo croato riporta il tie-break on serve, ma un fendente lungolinea di rovescio del terzo favorito di questo torneo gli regala due set point. Nel primo non riesce a entrare nello scambio, il secondo glielo annulla con coraggio l’americano a seguito di uno scambio combattuto. Sfuma anche un terzo in una maniera molto simile al secondo. È lo statunitense questa volta a giungere a palla set, e la trasforma grazie a un errore in rete del suo avversario. Dopo cinquantasei minuti, Basavareddy intasca quindi il secondo parziale per 4-3(7).

TERZO SET – Con un ace sulla ‘T’ il campione dei Challenger di Zagabria e Bratislava esce da un pericoloso deciding point nel secondo gioco. A specchio, Basavareddy con una prima vincente centrale la scampa da un 40-40 nel game seguente. Altro deciding point sul 2-1 per il tennista a stelle e strisce, che infila il rivale con un passante di rovescio e si porta così avanti di un break. Al momento di servire per il match l’americano si fa sorprendere da alcune ottime discese a rete di Prizmic, che non molla la presa e a 15 si riprende la battuta. Giunti al tie-break, il croato ottiene due minibreak giocando un tennis straordinario: dritto vincente lungolinea fulminante e volée di fino da leccarsi i baffi. Dopo circa un’ora e mezza mette quindi la firma sul terzo set per 4-3(3) e riapre la partita.

QUARTO SET – Nel quarto set il copione resta fedele a quanto visto nei parziali precedenti, con entrambi i giocatori attenti a non scoprirsi e a cercare punti rapidi al servizio. Prizmic prova a reggere l’urto affidandosi alla solidità da fondo, ma fatica a trovare continuità in risposta contro un Basavareddy molto ordinato nei propri turni di battuta. Lo statunitense di Newport Beach continua a comandare con la prima, riducendo al minimo le occasioni per il croato.

Il momento chiave arriva a metà parziale, quando Basavareddy alza leggermente il ritmo in risposta e riesce a conquistare il break che indirizza il set. Prizmic tenta di reagire restando agganciato al punteggio, ma non riesce mai a creare reali pericoli nei game successivi. La sensazione è che l’inerzia sia ormai saldamente nelle mani dell’americano.

Nel finale Basavareddy gestisce senza affanni, confermando la maggiore solidità mostrata lungo tutto l’arco dell’incontro. Con un ultimo turno di servizio condotto con lucidità, chiude il set sul 4-2 e archivia il match, centrando un successo importante per partire con il piede giusto nel Gruppo Rosso.

Nel post partita il tennista americano ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: “Bello iniziare questo torneo con una vittoria – ha sottolineato Basavareddy –. Di recente non ho giocato molto e sono molto contento per come sono riuscito a essere aggressivo nei momenti importanti”. Il californiano ha poi evidenziato l’importanza del lavoro svolto con il nuovo team: “Con Cervara stiamo lavorando da due settimane e questa è la prima vittoria che otteniamo insieme”. Non è mancata una nota di leggerezza in chiusura: “Con lui sto anche lavorando sul mio francese”, ha aggiunto sorridendo.