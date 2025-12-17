Rassegna stampa – Sinner-Alcaraz, riparte la corsa

Re dell’altro emisfero (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

L`Intelligenza Artificiale ha già previsto il futuro, almeno nel tennis: un progetto editoriale americano ha chiesto infatti a un sistema informatico di elaborare come sarà la top ten alla fine del 2026 sulla base del rendimento di questa stagione, e la risposta è stata una carezza all`orgoglio italiano: Jannik Sinner sorpasserà Carlos Alcaraz. D`altronde, senza più il peso della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e dunque con la possibilità di tornare a giocare potenzialmente quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid) tra marzo e maggio, i 550 punti che separano in classifica Jannik dall`arcirivale spagnolo potrebbero rivelarsi un soffio di vento. La corsa al primato tra la Volpe Rossa e Carlitos rappresenta uno dei motivi fondanti della stagione al via tra 17 giorni (il 2 gennaio con la United Cup), ma è chiaro che farà soltanto da sfondo al duello per le vittorie di tappa, quelle che contano davvero e da cui dipendono le fortune nel ranking, a partire ovviamente dagli Slam. Il 18 gennaio, a Melbourne, sarà già tempo di salire sulla giostra degli Australian Open: Sinner difenderà la corona, punterà alla tripletta consecutiva cercando di allungare a sei la serie di finali Major giocate di fila e, con un successo, iniziare a coltivare sommessamente il sogno del Grande Slam. Alcaraz, che in Australia non ha mai particolarmente brillato (una sola volta ai quarti), dal canto suo inseguirà agli antipodi l`unico dei quattro grandi tornei che ancora gli manca, per diventare il più giovane dell`Era Open a realizzare il Grande Slam personale. Se uno dei due dovesse conquistare il titolo, sarebbe il nono Major di seguito a finire nel loro palmarès, ad appena due dagli 11 di fila ottenuti da Federer o Nadal tra il 2004 e il 2007. Intanto, rimangono tre settimane per affinare i dettagli tecnici e presentarsi dall`altra parte del mondo al top della freschezza e della condizione. Sinner sta trascorrendo gli ultimi giorni a Dubai, dove è arrivato all`inizio di dicembre, concedendosi nelle pause dal campo qualche uscita pubblica con la fidanzata Laila tra Formula 1 e ristoranti eleganti prima di aumentare l`intensità del lavoro con l`ausilio anche di Simona Halep e di Matteo Berrettini. A Natale, tornerà qualche giorno a Sesto Pusteria per la tradizionale sciata in famiglia e poi concluderà la preparazione a Montecarlo prima della partenza per Seul dove il 10 gennaio, sulla strada per Melbourne, tornerà ad assaggiare il clima agonistico in un`esibizione proprio contro Alcaraz: «Potrò ritrovare il mio ritmo – ha detto Jannik – prima degli Australian Open. Acquisire familiarità con il gioco in campo mi potrà aiutare enormemente nella preparazione per la stagione. Alcaraz è il miglior giocatore del circuito in questo momento, giocare contro di lui è sempre una sfida, ma è anche molto divertente. E credo che recitiamo un ruolo fondamentale nel fascino del nostro sport». Come hanno insegnato i Big Three, non esiste un`età per continuare a migliorare, soprattutto quando di fronte hai un altro titano: Jannik ha chiuso il 2025 come primo giocatore di sempre da quando esistono queste statistiche (1991) a primeggiare sia nella percentuale di game vinti al servizio (92%) sia in quella dei game vinti in risposta (32,6%), eppure è consapevole che, al prossimo incrocio, Alcaraz gli proporrà un livello ancora superiore di difficoltà, come sempre avviene reciprocamente quando si affrontano. Carlos, […] ha cominciato ad allenarsi l`8 dicembre ad Alicante, nell`Accademia di coach Ferrero, avendo come sparring di extralusso anche Flavio Cobolli. Con le idee chiare: «Penso che a Melbourne l`ambiente sarà fantastico. Gli Australian Open sono il mio obiettivo principale, a essere onesti. Quando inizio la preparazione e e fisso gli obiettivi per ciò che voglio migliorare e ciò che voglio ottenere, gli Australian Open sono lì. È l`obiettivo principale per me, voglio completare il Career Grand Slam, voglio semplicemente realizzarlo. Ovviamente proverò a farlo subito, ma se non questa volta sarà tra due, tre o quattro anni». […]

Atp Finals a Torino, che boom! (Daniele Galosso, Tuttosport)

La cosiddetta “off season” non ha intiepidito la voglia di tennis. Mentre i grandi interpreti della racchetta preparano la nuova stagione ai quattro angoli del globo, infatti, i riscontri dalla biglietteria delle Nitro ATP Finals raccontano della travolgente passione che accompagna la rivalità tra Alcaraz e Sinner, l`ascesa dei giovani talenti Mensik e Fonseca, le favole di famiglia tra Vacherot e Rinderknech, e tutte le altre storie scolpite nella terra e nel cemento dal circuito. Sì, perché all`edizione 2026 del torneo dei Maestri mancherà ancora un annetto scarso, ma il desiderio di assistere alle sfide tra i migliori otto tennisti al mondo è più forte di tutto. E sta spingendo ancora verso l`alto il numero dei biglietti venduti per l`evento torinese, l’ultimo ad essere ospitato con certezza all`ombra della Mole, dato che dal 2027 al 2030 la partita riguardo la sede (italiana) delle Finals è aperta. Le cifre, dunque. Lo scorso 24 novembre, giorno dell`apertura ufficiale del ticketing verso l`edizione ventura, erano stati “bruciati” oltre 31.000 tagliandi nelle prime otto ore. E l`ultimo aggiornamento, storia di ieri, conferma il trend decisamente positivo: a undici mesi esatti dall`evento, infatti, è stato abbattuto il muro dei 100.000 tagliandi, quota che corrisponde all`incirca alla metà dei posti totali disponibili, dopo l`ampliamento dell`Inalpi Arena a 13.000 spettatori, avvenuta già quest`anno. Il confronto con il passato, nel dettaglio, rafforza ulteriormente il valore del dato: allo stesso punto del 2024, infatti, i biglietti venduti al pubblico generalista erano stati quasi 20.000 in meno. Freddi numeri che, uniti al calore della passione dimostrata dalla città in occasione delle prime cinque edizioni italiane della manifestazione, spiegano il successo di un appuntamento che ha ormai convinto davvero tutti, dai turisti ai giocatori stessi. […]

A caccia del trono lasciato libero da Fonseca (Gianluca Strocchi, Tuttosport)

Chi succederà nell`albo d`oro a Joao Fonseca, dominatore dodici mesi fa e oggi già tra i primi 25 del mondo? E la domanda che più stuzzica gli appassionati di tennis riguardo all`edizione 2025 delle Next Gen Atp Finals, la terza e ultima sul veloce indoor del King Abdullah Sports City di Gedda (Arabia Saudita), in programma da oggi a domenica. L`evento riservato ai migliori otto Under 20 del circuito non mette in palio punti per la classifica, ma tantissimi soldi: 2.101.250 dollari il montepremi da favola, ogni vittoria nella fase a gironi garantisce 37.500 dollari e quella in semifinale varrà 116mila dollari, mentre chi dovesse conquistare il titolo da imbattuto si porterebbe a casa ben 539.750 dollari. Nato nel 2017 a Milano, il torneo ha rivoluzionato le regole per attrarre un pubblico giovane, con set brevi ai 4 game e tie-break sul 3-3, no-let, “killer point” senza vantaggi e coaching permesso, il tutto per rendere le partite veloci e adatte alla tv, mirando a sedurre la Generazione Z. Nonostante le discussioni sul format, ha lanciato carriere stellari: dopo l`affermazione iniziale del coreano Hyeon Chung hanno alzato il trofeo Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019), Carlos Alcaraz (2021, l`anno precedente non si disputò per Covid), Brandon Nakashima (2022) e poi Hamad Medjedovic nel 2023, quando l`età venne abbassata agli Under 20. Stavolta i favori del pronostico vanno allo statunitense Learner Tien (n.28 del ranking), finalista 2024 e unico top 100 in gara dopo i forfait di Fonseca e del ceco Mensik. […]

