Sinner è “Ingiocabile”: la Treccani incorona l’azzurro con un neologismo in suo onore

Jannik Sinner ha ufficialmente travalicato i confini del campo da tennis per entrare in quelli della lingua italiana. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, nel suo “Libro dell’Anno 2025”, ha incluso tra i neologismi più significativi degli ultimi 365 giorni la parola “Ingiocabile” – ovvero un “detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile” – un tributo al fuoriclasse altoatesino per descrivere la sensazione di impotenza dei suoi avversari.

Il tributo linguistico rappresenta il suggello di una stagione che ha visto Sinner come una delle figure più influenti d’Italia, superando persino il Papa nella classifica dei nomi più cercati su Wikipedia, con oltre 3,8 milioni di visite. Numero 1 del ranking da giugno 2024, ha iniziato il 2025 in vetta al mondo e, nonostante la discesa in seconda posizione (anche per via dei 3 mesi di stop forzato), Sinner ha mantenuto un livello di gioco fuori scala, conquistando Australian Open, Wimbledon, ATP Finals, Pechino, Vienna e Parigi.

Oltre al tennis, il “Libro dell’Anno 2025” firmato Treccani ha registrato termini che hanno segnato la società e la politica, come “Pro-Pal”, “maranza”, “occhi spaccanti”, “kiss cam”, “tornanza”, “broligarchia” e “allucinazione dell’intelligenza artificiale”. I linguisti dell’Osservatorio della Lingua Italiana spiegano: “I neologismi selezionati per il libro dell’anno Treccani fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il nostro lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso del 2025, hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre. […] Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno complesso”.

(di Sabrina Giorgi)