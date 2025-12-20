Stelle dello Sport, l’asta benefica per la fondazione Ghirotti: disponibili anche cimeli di Cobolli e Paolini

Di Silvia Frigeni

Torna per il ventunesimo anno l’asta benefica di Stelle nello Sport, i cui proventi andranno a sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti nell’assistenza a malati terminali che necessitano di cure palliative, sia a domicilio che in ospedale.

Nato nel 2000, Stelle nello Sport ha come obiettivo il sostegno e la valorizzazione della cultura e dei valori sportivi in Liguria, sia tramite attività rivolte alle scuole sia sostenendo le società sportive della regione. Creato da Gian Luigi Corti, alla cui memoria l’asta è dedicata, assieme al figlio Michele che ne è oggi il presidente, il progetto ha sostenuto fin dall’inizio la Fondazione Gigi Ghirotti con vari eventi annuali. Oltre all’asta benefica bandita online tramite il portale Memorabid, ogni anno Stelle nello Sport dedica alla Fondazione il Galà delle Stelle e i tre giorni di Festa dello Sport al Porto Antico. Chiude l’anno il Charity Event all’Acquario di Genova, che quest’anno ha premiato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, e che ha permesso di donare alla fondazione 63.000 euro.

La speciale sessione natalizia dell’asta benefica coinvolge gruppi militari, federazioni e società sportive, tra cui la Federazione Italiana Tennis e Padel, per mettere a disposizione cimeli sportivi acquistabili sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana, fino a maggio 2026, saranno banditi oggetti nuovi, legati ai campioni di diverse discipline. La prima asta, che si chiuderà alle 22 di sabato 20 dicembre, mette a disposizione venti cimeli che comprendono le maglie autografate di Lautaro Martinez dell’Inter, di Rafael Leao del Milan, di Kenan Yildiz della Juventus e di Charles De Ketelaere dell’Atalanta. Per gli appassionati di tennis, la selezione di questa settimana prevede la maglietta utilizzata per gli allenamenti da Flavio Cobolli, con autografo del tennista, e un asciugamano delle WTA Finals di Riyadh autografato da Jasmine Paolini, Sara Errani e Ons Jabeur.

Dai suoi inizi nel 2006, questa “maratona benefica” degli atleti coinvolti nell’asta ha visto la partecipazione di alcuni dei campioni sportivi più famosi a livello internazionale. Tra i nomi troviamo quelli di Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Alex Del Piero e Francesco Totti. Tra i tennisti, a fornire racchette, magliette e altri cimeli autografati sono stati John McEnroe, Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Lorenzo Musetti.

I proventi dell’asta si aggiungeranno ai già 583.000 euro che finora Stelle dello Sport ha donato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Ma il contributo di quest’iniziativa va ben oltre l’aspetto economico, come sottolineato dal presidente della Gigi Ghirotti Franco Henriquez: “Il nostro matrimonio con Stelle nello Sport entra nel ventisettesimo anno ed è preziosissimo non solo per il sostegno economico ma anche e soprattutto per la promozione e comunicazione della nostra attività a sostegno dei malati e delle loro famiglie”.