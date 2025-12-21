Rassegna stampa – La finale Next Gen è Tien-Blockx

Tien ci riprova: finale con Blockx (Roberto Bertellino, Tuttosport)

A Gedda oggi, il via alle 18 in Italia, si assegnerà il titolo nelle Next Gen ATP Finals 2025. Si sfideranno il belga Alexander Blockx e l`americano Learner Tien, numero 1 del seeding e grande favorito della vigilia, dall`alto della sua posizione di numero 28 ATP che è anche il suo best ranking. Bella personalità quella messa in mostra nella prima semifinale dal belga Alexander Blockx, 20 anni e numero 116 ATP. Il numero 2 del seeding ha fermato il 19enne norvegese Nicolai Budkov Kjaer (136 ATP) con lo score di 4-3 (4) 4-3 (8) 4-2 in un`ora e 22 minuti. Match molto equilibrato, con il belga più lucido nei momenti decisivi. […] «E` stata senza dubbio la partita più difficile della settimana, con un alto livello da entrambe le parti. Una bellissima giornata per me e grande gioia il fatto di aver condiviso queste Next Gen con un amico come Kjaer. E` da settembre che parlavamo della possibile presenza alle Finals dei giovani. Sono stato bravo a rimanere calmo e concentrato nei momenti chiave della semifinale». Nella seconda semifinale Tien ha vinto il derby americano contro Nishesh Basavareddy, n° 167 ATP e seguito dall`ex coach di Medvedev, Giles Cervara. Per Learner un successo netto fissato sul 4-2 4-1 4-3 (3), dopo una partenza “falsa” con break subito: «In finale, la seconda consecutiva, cercherò di dare il massimo – ha detto il vincitore al termine -. Lui è temibile e dovrò attuare un piano di gioco ideale. La sconfitta subita a livello giovanile nella finale degli Australian Open junior 2023, per 11-9 nel tie-break del terzo set è stata una delle più brutte della mia ancora giovane carriera». […]

