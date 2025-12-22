Antidoping: l’ITIA sospende Jessica Eudovic, positiva al Clostebol

La tennista diciottenne Jessica Eudovic è stata sospesa provvisoriamente dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA) per aver fatto uso di Clostebol, una sostanza proibita ai sensi del TADP nella categoria degli Steroidi Anabolizzanti Androgeni.

La sostanza è la stessa trovata nei campioni di Jannik Sinner durante un controllo antidoping avvenuto a Indian Wells nel marzo 2024. L’ITIA ha fatto sapere che il 21 novembre 2025 ha notificato alla giocatrice un preavviso di contestazione per una violazione delle norme antidoping ai sensi dell’Articolo 2.1 del TADP (presenza di una Sostanza Proibita in un campione della giocatrice) e/o dell’Articolo 2.2 (uso di una Sostanza Proibita senza una valida Esenzione a fini terapeutici – TUE).

American tennis player Jessica Eudovic has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.https://t.co/oWtkvnH0kb pic.twitter.com/8GjfJMTKDA — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 22, 2025

Eudovic, che ha raggiunto il miglior ranking in carriera nel singolare ITF alla posizione 1104 nell’ottobre 2025, ha fornito un campione in competizione mentre partecipava a un torneo ITF World Tennis Tour W15 a Santa Tecla, El Salvador, in data 1° ottobre 2025. Questo campione, suddiviso in campioni A e B, ha dimostrato in seguito a successive analisi la presenza in entrambi di metabolita del Clostebol, sostanza proibita ai sensi del TADP nella categoria degli Steroidi Anabolizzanti Androgeni.

La giocatrice non era in possesso di una valida TUE per tale sostanza, e di conseguenza le violazioni relative a sostanze non specificate comportano una sospensione provvisoria obbligatoria. Nel caso di Eudovic, la sospensione è in vigore dal 21 novembre 2025.

ITIA, respinto il ricordo di Jessica Eudovic

In questi casi i giocatori hanno il diritto di appellarsi contro l’imposizione della sospensione provvisoria davanti al presidente di un tribunale indipendente. La stessa Eudovic lo ha fatto in data 1° dicembre 2025, presentando ricorso, successivamente respinto il 16 dicembre 2025 dalla presidente indipendente, la dottoresssa Tanja Haug. La stessa ha dichiarato che la base del ricorso di Eudovic era “insufficiente a soddisfare la soglia richiesta per revocare una Sospensione Provvisoria”.

Durante la sospensione provvisoria, Eudovic non potrà partecipare, allenare o assistere a qualsiasi evento tennistico autorizzato o sanzionato dai membri dell’ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon e USTA) o da qualsiasi federazione nazionale.