Kooyong Classic: presenti Musetti, Cobolli e Berrettini. C’è anche Kyrgios

Di Federica Migliorati

Il Kooyong Classic è un torneo esibizione di tennis che si disputa a gennaio, pochi giorni prima dell’inizio dell’Australian Open, presso il Kooyong Lawn Tennis Club a Melbourne, Australia.

Nato nel 1988, questo evento non fa parte del calendario ufficiale ma è tradizionalmente un banco di prova per i giocatori che vogliono scaldare ritmo e condizione in vista della prima prova Slam della stagione. Si gioca su cemento all’aperto e prevede un formato di partite in cui ogni giocatore disputa più incontri, offrendo spettacolo e match di alto livello. L’evento torna nel calendario da 13 al 15 gennaio 2026, a pochi giorni dal via dell’Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio 2026).

Il parterre completo del 2026

La lista dei partecipanti per il Kooyong Classic 2026 è stata annunciata e promette un field internazionale molto interessante, con diversi top player e nomi importanti in preparazione alla stagione Slam.

Gli appassionati italiani potranno godersi ben tre azzurri:

Lorenzo Musetti (n. 8 ATP) – Il volto italiano più atteso del parterre: reduce da una stagione di definitiva consacrazione, arriva a Kooyong da top 10 mondiale , pronto a rifinire il motore in vista di Melbourne dopo un 2025 che lo ha visto stabilmente tra i grandi del circuito;

Il volto italiano più atteso del parterre: reduce da una stagione di definitiva consacrazione, , pronto a rifinire il motore in vista di Melbourne dopo un 2025 che lo ha visto stabilmente tra i grandi del circuito; Flavio Cobolli (n. 22 ATP) – In costante crescita, si presenta al Kooyong Classic da protagonista della vittoria italiana in Coppa Davis e da giocatore ormai pienamente inserito tra i primi 25 del mondo. Un’occasione ideale per testare il suo tennis contro avversari di alto profilo;

In costante crescita, si presenta al Kooyong Classic da e da giocatore ormai pienamente inserito tra i primi 25 del mondo. Un’occasione ideale per testare il suo tennis contro avversari di alto profilo; Matteo Berrettini (n. 56 ATP) – Ex Top 10 e finalista Slam, resta uno dei volti più riconoscibili del tennis italiano. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, Kooyong rappresenta un passaggio importante per ritrovare ritmo e fiducia in vista degli Australian Open.

Altri giocatori annunciati nel tabellone maschile includono Nick Kyrgios, Alexander Bublik, Karen Khachanov, Learner Tien, Hubert Hurkacz, Marin Cilic e Zhang Zhizhen.

Nel programma è prevista anche una esibizione femminile, con la partecipazione di giocatrici come Donna Vekic e l’icona Daniela Hantuchova come special guest, che arricchiscono ulteriormente il format.

Perché conta

Il Kooyong Classic rappresenta un passaggio significativo soprattutto per il tennis italiano, perché consente agli azzurri di testarsi in un contesto competitivo, seppur non ufficiale, a pochi giorni dall’Australian Open: per Lorenzo Musetti è l’occasione di confermare il livello raggiunto dopo una stagione di forte crescita, mentre per Flavio Cobolli e Matteo Berrettini diventa un buon test per misurare condizione e ambizioni in vista dello Slam di Melbourne. Allo stesso tempo, l’esibizione offre al pubblico di casa la possibilità di rivedere in campo Nick Kyrgios, uno dei volti più iconici del tennis australiano, sempre capace di catalizzare attenzione e interesse. Non a caso il torneo continua ad attirare l’attenzione dei media specializzati, italiani e internazionali: a Kooyong non si assegnano punti, ma possono emergere indicazioni chiare su chi è davvero pronto ad affrontare il primo grande appuntamento della stagione.