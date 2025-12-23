Tra memoria e futuro: Cobolli inaugura il campo di Pietrangeli al TC Parioli

Di Federica Migliorati

Un momento di grande emozione per il tennis italiano: Flavio Cobolli, fresco di trionfi in Coppa Davis e reduce da un’annata da top 30, è tornato al Tennis Club Parioli, il circolo dove ha mosso i suoi primi passi, per un evento speciale. Durante la Festa di Natale del club, il giovane talento romano ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione del campo numero 4, intitolato a Nicola Pietrangeli, scomparso di recente a 92 anni e considerato uno dei più grandi campioni della storia del nostro sport.

La scopertura della targa, guidata dal vicepresidente Roberto de Lieto, ha celebrato il legame tra il club e il campione, creando un ponte ideale tra passato e futuro. Alla cerimonia erano presenti anche i figli di Pietrangeli, Marco e Filippo, che hanno condiviso ricordi e aneddoti, rendendo l’evento un momento di memoria e orgoglio. Tra racchette e sogni giovanili, il circolo ha così reso omaggio al “Principe del tennis italiano”, mentre Cobolli, cresciuto proprio su quei campi, ha potuto vivere un’esperienza di forte valore simbolico prima di ripartire per l’Australia.

Il giovane romano ha definito Pietrangeli “una persona importante per tutti noi”, sottolineando l’importanza dei valori e dell’esempio lasciati dal grande maestro del tennis italiano. Ha poi condiviso il momento con amici, compagni e ragazzi delle giovanili del club, a cui sono stati consegnati alcuni premi per i migliori giocatori dei vari campionati di categoria.

L’inaugurazione non è stata solo un tributo al passato, ma anche un’occasione per celebrare la crescita dei nuovi talenti del tennis italiano. Cobolli, cresciuto sui campi del TC Parioli, riparte ora verso l’Australia per prepararsi al primo Slam della stagione 2026, portando con sé l’orgoglio di una comunità che lo ha visto crescere e sostenuto lungo la sua carriera. Un evento che ha unito storia, passione e futuro, ricordando come i grandi campioni continuino a ispirare le nuove generazioni, proprio là dove tutto ha avuto inizio.