Il campione di volley Giannelli: “Ammiro molto Sinner, ci accomuna l’equilibrio”

Il Mondiale, la Champions League e pure il Mondiale per Club. Tutti successi con la fascia da capitano. Simone Giannelli, campione della pallavolo, ha vissuto un 2025 straordinario. Nato a Bolzano e cresciuto nelle montagne, dove per anni ha sciato, il 29enne azzurro è poi diventato un fuoriclasse in un’altra disciplina. Un po’ come un’altra figura di spicco nel panorama sportivo italiano.

“Jannik Sinner ha però più risonanza di me (ride, ndr)”, ha puntualizzato ironicamente Giannelli in un’intervista concessa ad Alessandro Miglio per La Gazzetta dello Sport. “Non sono mai riuscito a incontrarlo perché entrambi abbiamo lasciato presto le montagne. È un peccato perché scambierei volentieri due parole con lui. Lo ammiro molto e penso che la cosa che ci accomuni sia l’equilibrio. Non abbiamo eccessi quando vinciamo o perdiamo. Sono contento che abbia contribuito a elevare il tennis portandolo a un’altra dimensione. Adesso sono diventati tutti appassionati ed è bellissimo. Si tratta di uno sport che amo, l’ho praticato per più di dieci anni”.

Della passione per il tennis lo stesso Giannelli ne aveva parlato con il direttore Ubaldo Scanagatta ormai quasi una decina di anni fa, alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. “Quando ero piccolo mio papà mi ha messo la racchetta in mano”, aveva raccontato al tempo il pallavolista azzurro. “Da quando avevo tre anni ho cominciato a smanettare con le racchette e le palline. Abbiamo vinto il torneo regionale a squadre under 13”.

Suo padre, Paolo, è un maestro di tennis e in passato ha vinto in doppio l’Europeo Over 45, oltre ad aver giocato nella squadra italiana in occasione dei Mondiali Veterani in Sudafrica. La predisposizione per il tennis è stata ereditata da suo figlio, che però in campo faceva fatica a gestire il carico emotivo. “Secondo me ero molto portato, però quando ero sotto nel punteggio a volte andavo via di testa, mi incazzavo di brutto”. La passione non si è però mai affievolita. “Quando sono a casa guardo più tennis che pallavolo”, aveva chiosato.