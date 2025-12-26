Personaggi

Racchette famose: Andy Murray, l’ultimo dei Fab Four

3 titoli Slam e 2 ori olimpici in un'epoca in cui condivideva la scena con Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic: un profilo essenziale di Andy Murray

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Andy Murray - Wimbledon 2024 (foto X @atptour)

Il Museo della Racchetta vanta oltre 1.400 racchette custodite all’interno di un cascinale ristrutturato situato a Baldissero d’Alba. Il suo curatore Paolo Bertolino ci ha concesso di usare i suoi profili di alcuni dei giocatori più famosi. Ecco un profilo essenziale di Andy Murray.

“Mi dispiace di non aver vinto per voi, posso piangere come Roger, ma non riesco a giocare come lui”Andy Murray (Dopo la finale Australian Open 2010 rivolgendosi al pubblico inglese)

Andy Murray come l’ultimo dei Beatles

È il 4° dei Fab Four, un po’ come l’ultimo dei Beatles, entrato a far parte del Club dei migliori, forse non per i risultati ottenuti, avendo in cascina solo 3 vittorie negli Slam, ma per la sua costante presenza. 8 finali Slam perse, ben 5 contro Novak Djokovic e 3 contro Roger Federer, però ha coronato nel 2016 la sua perseveranza con il raggiungimento del numero 1 nel ranking ATP. Ha saputo compiere l’impresa di far tornare alla vittoria un giocatore inglese a Wimbledon dopo ben 77 anni. Prima di lui ci riuscì Fred Perry al quale venne eretta una statua, in quanto ultimo vincitore inglese. Andy riportò così il trofeo di Wimbledon nelle mani dei britannici, diventando il primo scozzese a riuscirci. Va assolutamente ricordata una sua vittoria alle Nitto ATP Finals nell’edizione del 2016 a Londra.

Mini bio statistica

Singolare

  • Record in carriera: 739–262 (73,83%)
  • Titoli in carriera: 46
  • Best ranking: n° 1

Risultati negli Slam

  • Australian Open F (2010, 2011, 2013, 2015, 2016)
  • Roland Garros F (2016)
  • Wimbledon W (2013, 2016)
  • US Open W (2012)

Altri tornei

  • Tour Finals W (2016)
  • Olimpiadi W (2012, 2016)

Coppa Davis

  • Coppa Davis 2015
