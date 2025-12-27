Nuova vita per Crandon Park: sarà la USTA a prenderlo in gestione

Per più di trent’anni, dal 1987 al 2018, il Crandon Park Tennis Center ha ospitato il Miami Open. Decine e decine di campioni sono passati per Key Biscayne per giocare il prestigioso torneo a stelle e strisce, che da qualche anno si è spostato al Hard Rock Stadium a Miami Gardens. Nel 2013 un piano di riqualificazione dell’impianto non si risolse con successo. L’evento 1000 combined migrò quindi da quella struttura solamente qualche anno dopo. La USTA Florida ha però annunciato negli ultimi giorni di aver stipulato un accordo formale con la Contea di Miami-Dade per la gestione del Crandon Park Tennis Center.

La gestione sarà effettiva a partire dal 16 gennaio. Questo permesso consentirà alla Federazione statunitense di ripristinare gli orari di apertura e la disponibilità dei campi ai livelli precedenti (senza cambiamenti per quanto riguarda le tariffe). “Il Crandon Park Tennis Center è da tempo un pilastro della comunità tennistica e ricreativa di Miami”, ha affermato il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “Questa partnership con USTA Florida, un’organizzazione nata proprio qui a Miami, ci consente di ripristinare il pieno accesso ai campi, supportare le scuole e i giocatori locali e preservare uno spazio pubblico iconico per i nostri residenti, mentre continuiamo a pianificarne il futuro”.

“Quando questo progetto è stato presentato per la prima volta al nostro Consiglio di Amministrazione, non ci siamo mai chiesti se saremmo intervenuti o meno”, ha dichiarato Chuck Gill, Presidente di USTA Florida. “La nostra organizzazione è nata a Miami. La nostra missione è far crescere il gioco. Tutti nel nostro team sanno che questa è la cosa giusta da fare e siamo pronti a rimboccarci le maniche e a impegnarci. Siamo qui per soddisfare e superare queste aspettative”.

“Siamo entusiasti di collaborare con la Contea di Miami-Dade per fornire servizi operativi completi che faciliteranno un maggiore accesso ai campi da tennis e ai programmi”, ha aggiunto Laura Bowen, direttore esecutivo di USTA Florida. “Il Crandon Park Tennis Center è un importante polo per il tennis in Florida. Ci impegniamo ad accogliere chiunque desideri giocare in questo sito storico”.