La “Battaglia dei Sessi” va a Kyrgios: Sabalenka battuta in due set

La “Battaglia dei Sessi” ha riacceso i riflettori sui duelli che mescolano sport e spettacolo, con Aryna Sabalenka (numero 1 WTA) e Nick Kyrgios (attualmente numero 671 del ranking maschile) protagonisti di un match che richiamava la storica sfida tra Billie Jean King e Bobby Riggs. La cornice glamour della Coca Cola Arena di Dubai, ha contribuito a rendere l’evento una vera e propria celebrazione-pop del tennis globale.

Le regole del confronto, del resto, sono state studiate per equilibrare le differenze fisiche e atletiche tra i due giocatori: il campo di Sabalenka era ridotto del 9%, non era prevista la seconda di servizio e il terzo set è stato sostituito da un (eventuale) match tie-break ai dieci punti. Tali accorgimenti hanno garantito un equilibrio competitivo senza snaturare lo spettacolo.

#Sabalenka vs #Kyrgios: faccia a faccia a #Dubai per la "Battle of the Sexes".

I due tennisti posano con il trofeo prima della sfida di esibizione all'Atlantis The Royal. Spettacolo assicurato.

Segui https://t.co/nYgkSMrhfp per lo sport.#Tennis #Sport pic.twitter.com/mwkMkJKIUy — LaPresse (@LaPresse_news) December 27, 2025

Sul piano tecnico, il match ha alternato momenti di grande intensità: Sabalenka, infatti, ha sciorinato sprazzi del suo tennis potente e incisivo, sfruttando precisione e consistenza nei colpi, mentre Kyrgios – non così brillante dal punto di vista fisico – ha cercato di rispondere con creatività, smorzate e colpi spettacolari, mettendo alla prova la mobilità della numero uno WTA. Si è trattato di un match divertente, con break e controbreak che hanno mantenuto alto il livello di suspense.

Per ciò che concerne il punteggio, l’australiano ha avuto la meglio su Sabalenka, conquistando entrambi i set con il punteggio di 6-3. Kyrgios ha messo in mostra la sua esperienza e il talento naturale, piazzando un parziale di cinque game consecutivi nel secondo set che ha deciso definitivamente l’incontro. Sabalenka ha lottato con determinazione, ma non è riuscita a ribaltare la partita, cedendo di fronte alla solidità e alla varietà di colpi del caro vecchio Nick.

Detto ciò, oltre all’aspetto sportivo, la sfida ha avuto una forte valenza simbolica: pur non avendo la portata sociale della sunnominata sfida tra King e Riggs, l’incontro ha sottolineato il talento e la competitività del tennis femminile, mostrando come una campionessa di livello mondiale possa comunque confrontarsi con un giocatore del circuito maschile. Sabalenka ha confermato la sua grande personalità e la sua proverbiale determinazione, lanciando un messaggio chiaro alle giovani generazioni: il coraggio di mettersi alla prova non conosce genere.