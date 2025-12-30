United Cup, De Minaur: “Voglio essere un elemento di disturbo per certi giocatori”

La stagione 2026 è alle porte, e tutti i migliori giocatori del mondo sono pronti a misurarsi l’uno contro l’altro nei primi tornei che apriranno l’anno nuovo, iniziando dalla United Cup al via il prossimo 2 gennaio.

Tra questi c’è Alex De Minaur, numero 7 del mondo, che sta ultimando la preparazione in vista del suo esordio in United Cup. L’australiano è reduce da un 2025 da incorniciare: ha conquistato il 10° titolo della sua carriera, ottenendo al contempo ben 43 vittorie sul cemento, primato stagionale. Traguardi che gli hanno permesso di qualificarsi per le ATP Finals di Torino, dove ha raggiunto per la prima volta le semifinali.

“Per riuscire a esprimere il mio miglior tennis, alla fine devo essere in grado di staccare quando sono fuori dal campo”, ha detto De Minaur. “Appena lascio il circuito cerco di disconnettermi. Provo ad andare a cena fuori, a prendere un caffè, a fare una passeggiata: è il mio modo per assicurarmi di non arrivare esaurito a fine anno. Questo mi aiuterà a fare in modo che, una volta sceso in campo, io sia completamente pronto”.

De Minaur: “Voglio essere un elemento di disturbo”

Ora che le energie si sono ricaricate, e i primi appuntamenti in agenda ormai prossimi, l’attenzione è tornata interamente sul tennis. Se la stagione 2025 di De Minaur è stata una delle sue migliori dal punto di vista dei risultati, il prossimo anno vedrà il 26enne di Sydney sviluppare nuove abilità da aggiungere al suo arsenale tecnico. “Negli anni ho giocato diverse partite molto combattute”, ha detto. “Devi lavorare sul tuo gioco, trovare nuove armi; per me significa trovare modi diversi per mettere in difficoltà questi giocatori, cercando di essere pronto a prendermi più rischi e a essere un po’ più un elemento di disturbo”.

A supporto della sua velocità fulminea, De Minaur ha lavorato sulla forza per dare più potenza al suo gioco. “In definitiva ho cercato di diventare più forte e di continuare a migliorare”, ha spiegato. “Penso che negli anni abbia preso un po’ di peso, e questo mi ha sicuramente aiutato. Voglio dire, non esiste un sostituto del duro lavoro”.

Alla United Cup il numero uno australiano farà squadra con la sua controparte femminile, Maya Joint, dove in quel di Sydney rappresenteranno l’Australia contro Repubblica Ceca e Norvegia.

“Joint sta giocando un tennis straordinario”

Quella appena trascorsa è stata la prima stagione completa di Joint nel circuito WTA e, in soli due anni, è salita dal numero 730 del mondo al numero 32. “Nell’ultimo anno ho potuto osservare la sua incredibile scalata nel ranking”, ha detto De Minaur. “È una grande persona e sta giocando un tennis straordinario. Sono entusiasta di condividere il campo con lei”.

Ad aumentare l’entusiasmo di De Minaur c’è anche la possibilità di giocare davanti al pubblico di casa il prossimo 3 e 6 gennaio. “I tifosi australiani sono appassionati, amano lo sport“, ha detto. “Sono i migliori tifosi del mondo e, in definitiva, per me e per qualsiasi australiano in gara non c’è niente di meglio che giocare bene in casa davanti ai nostri fan.”

La United Cup è in programma dal 2 all’11 gennaio e darà il via al calendario 2026 dei tour ATP e WTA. Questa sarà la quarta partecipazione del Team Australia alla United Cup dalla sua inaugurazione nel 2023, con De Minaur orgogliosamente alla guida della squadra australiana sul suolo di casa.

“Ovviamente sono super entusiasta di essere di nuovo qui, di iniziare l’anno in casa giocando davanti ai miei tifosi”, ha concluso il tennista aussie.