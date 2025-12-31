Sinner e gli auguri di Capodanno: “Grazie 2025! Non solo risultati, ma anche grandi lezioni”

Siamo arrivati all’ultimo giorno del 2025, il momento in cui è quasi impossibile non guardarsi indietro e riflettere sull’anno che si appresta a terminare.

Questo ha fatto, affidandosi a Instagram, anche Jannik Sinner. Benché la nuova stagione sia di fatto già iniziata con la preparazione, in attesa dell’esordio ufficiale del 2026 – che per l’azzurro sarà direttamente all’Australian Open dove dovrà difendere i 2000 punti della vittoria – il campione altoatesino ha voluto celebrare il suo anno con un video che ne raccoglie tutti i momenti migliori. “Grazie 2025. E buon anno nuovo!” si legge nella didascalia a corredo.

Mentre scorrono le immagini del bis all’Australian Open, dello storico trionfo a Wimbledon e della conferma del titolo alle ATP Finals – qui per la sintesi del 2025 di Jannik – Sinner commenta emozionato: “Ragazzi, che anno che è stato“.

“Alcune vette sono state incredibili e alcuni bassi sono stati difficili da accettare” specifica, riferendosi alla finale del Roland Garros, persa con tre match point non capitalizzati. “Ma per tutto quest’anno non vedo solo risultati, ma grandi lezioni“.

Poi prosegue con i ringraziamenti: “Sono davvero grato alla mia intera squadra, la mia famiglia e tutti voi, per il supporto che mi avete dato durante l’anno, significa tutto per me“.

Un affetto che non è mai mancato neppure nei momenti più bui, durante quei tre mesi di sospensione che lo hanno tenuto lontano dalle competizioni.

E infine, facendo gli auguri, dà appuntamento al 2026: “Per ora, auguro a tutti un buon anno nuovo. Festeggiate con le persone che amate, ci vediamo presto in campo”.