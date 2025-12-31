United Cup: Boisson dà forfait per recuperare dall’infortunio

Arrivano i primi forfait della nuova stagione in ottica United Cup. La tennista francese Lois Boisson ha deciso di rinviare il suo rientro – che doveva avvenire per l’appunto con la Francia nella competizione nazionale a squadre – per via dell’infortunio al ginocchio sinistro non del tutto ristabilito.

L’attuale numero 36 del mondo resta comunque in tabellone a Melbourne, per disputare il suo primo Australian Open (al via dal 19 gennaio al 1° febbraio). La sua stagione 2025 si era conclusa in anticipo, per via di un infortunio rimediato a fine settembre al terzo turno del WTA 1000 di Pechino.

Dopo aver trascorso la fine dell’anno a recuperare dall’infortunio al quadricipite sinistro e a curare un ginocchio sinistro che l’ha costretta a ricorrere a infiltrazioni, Lois Boisson ha scelto di posticipare il rientro e di rinunciare alla partecipazione alla United Cup, al via giovedì in Australia.

Boisson: “Decisione molto difficile da prendere!

“Ho avuto un piccolo contrattempo durante la preparazione pre-stagionale”, ha spiegato la francese sul suo account Instagram. “Di conseguenza, non sarò pronta in tempo per partecipare alla United Cup a Perth. È stata una decisione molto difficile da prendere, perché non vedevo l’ora di rappresentare la Francia per la prima volta in una competizione a squadre. Sto facendo tutto il possibile per essere pronta per l’Australian Open”.

La numero 36 del ranking mondiale doveva essere la punta di diamante della squadra francese insieme ad Arthur Rinderknech, numero 1 francese. I Bleus, in un collettivo che comprende anche Léolia Jeanjean, Sarah Rakotomanga, Geoffrey Blancaneaux ed Édouard Roger-Vasselin, sono inseriti nel Gruppo C con Svizzera e Italia a Perth. Boisson avrebbe dovuto affrontare Belinda Bencic questo venerdì e poi l’italiana Jasmine Paolini nella giornata di lunedì 6 gennaio.

Team France Update 🇫🇷: Lois Boisson has withdrawn from the United Cup. Leolia Jeanjean moves into the #1 women’s spot.#UnitedCup — United Cup (@UnitedCupTennis) December 30, 2025

Con questo forfait, la 22enne di Digione ha ora tre settimane per arrivare pronta all’Australian Open. Per il momento Boisson resta comunque iscritta alle qualificazioni di uno degli ultimi due tornei di preparazione prima di Melbourne, il WTA 500 di Adelaide, in programma la settimana del 12 gennaio.