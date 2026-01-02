Fidanzamento ufficiale per Kubler e Inglis

Nuovo matrimonio in vista nel mondo del tennis. Dopo l’ufficializzazione del fidanzamento della coppia De Minaur-Boulter, è giunto il momento anche per Jason Kubler e Maddison Inglis, che da tempo, ormai, condividono la loro quotidianità. Il duo australiano ha reso noto l’engagement appena prima dello scoccare del nuovo anno, e insieme prenderanno parte alla United Cup col team casalingo.

Maddison Inglis on Instagram: “Only took [Jason Kubler] 8 knee surgeries to get down on one” 😭😅



Congratulations to the Aussie pair on their engagement ❤️💍 pic.twitter.com/edJnSp0N4P — The First Serve (@TheFirstServeAU) December 19, 2025

“È stato davvero emozionante. Non mi aspettavo che l’ora prima fosse così difficile. Ero così nervoso. È stato pazzesco. Mi sembrava di essere al primo appuntamento”, ha rivelato Kubler, teso come durante un match point, nei momenti che hanno preceduto la proposta di matrimonio alla sua futura consorte. “Sono molto felice di averlo fatto. Sono molto felice che Maddy abbia detto di sì, il che è positivo”. Kubler e Inglis daranno manforte ai connazionali De Minaur, Joint, Smith e Hunter, e in quanto futuri sposi, condivideranno anche la stessa metà campo nella specialità del doppio misto: “Non capita spesso di poter giocare gli stessi tornei. Quando possiamo, ci proviamo – aggiunge Jason – iniziare l’anno insieme giocando anche per l’Australia, sostenendo questi ragazzi, è davvero speciale. Non vediamo l’ora che inizi la settimana”.

Un momento davvero speciale per la coppia australiana, che trascorso l’intero mese di dicembre a Perth: “Era la nostra prima volta a Rotto – dichiara Inglis – È stato bello trascorrere queste due settimane insieme dopo, per godercele. Sì, è davvero emozionante far parte del Team Australia. Non vediamo l’ora”