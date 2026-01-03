ATP Brisbane, Medvedev guida il seeding, wild card per Kyrgios. Fonseca esordirà con Opelka

Il circuito maschile vola in Australia per l’inizio della nuova stagione tennistica. Il Brisbane International presented by ANZ stapperà il 2026, dopo un mese e mezzo di grande sofferenza per tutti gli appassionati, costretti a ingozzarsi di repliche dei match disputati nell’anno che si è appena concluso. L’entry list della prima tappa ATP – che si disputerà parallelamente a quella di Hong Kong – prevede la presenza di parecchi nomi blasonati del circuito, e in virtù della pubblicazione del tabellone ufficiale, andiamo a scoprire gli accoppiamenti dei primi turni e i possibili incroci nelle fasi clou del torneo.

Il n.1 del seeding sarà Daniil Medvedev a Brisbane, separatosi dallo storico coach Gilles Cervara durante gli ultimi scampoli d’estate. Il russo ha intenzione di riguadagnare la top 10, persa a causa di un 2025 complicato, e in quel di Brisbane esordirà contro Marton Fucsovics. Al secondo turno potrebbe sfidare uno tra Vukic e Tiafoe, anch’egli in rampa di lancio per questo 2026, che sembra essere l’anno giusto per la svolta dello statunitense dopo l’assunzione del coach Todd Martin. Nella parte del main draw aussie spiccano i nomi di Fonseca (n.6 del seeding) – impegnato con Opelka -, Lehecka, Machac e Learner Tien, al debutto contro Ugo Carabelli.

Nel lato opposto a Daniil Medvedev in quel di Brisbane, presiede la parte bassa di tabellone il numero due del seeding, Alejandro Davidovich Fokina, subito messo alla prova da Brandon Nakashima. Nelle vicinanze, presente l’intrigante sfida Paul-Perricard e l’atteso Nick Kyrgios, wild card del torneo casalingo, e impegnato con lo statunitense Kovacevic al primo turno.

Non ci sono italiani iscritti al main draw, e per vederne uno, bisognerà sperare nella qualificazione di Matteo Arnaldi, giunto al secondo e decisivo turno dopo aver sconfitto Hugo Gaston in tre set.