ATP Brisbane, qualificazioni: avanza Arnaldi. Niente da fare per Bellucci

[1] M. Arnaldi b. H. Gaston 6-1 5-7 7-6(5)

Matteo Arnaldi è a un passo dal tabellone principale dell‘ATP 250 di Brisbane. L’azzurro, numero 61 del mondo, si impone dopo 2 ore e 34 minuti su Hugo Gaston, 96 ATP, con il punteggio di 6-1 5-7 7-6(5) e sfiderà Rinky Hijikata, 113 del ranking, per un posto da qualificato. Sarebbe il modo migliore per Matteo di iniziare la stagione e di mettere partite nelle gambe, dopo tutti i problemi dello scorso anno.

Contro il francese a Brisbane Arnaldi mette a segno 10 ace, ma commette anche 5 doppi falli. Il saldo vincenti-errori non forzati è positivo, rispettivamente 51 contro 42, e la prestazione è nel complesso incoraggiante, pure sotto il punto di vista mentale. Qualche dettaglio da limare c’è, ma la miglior maniera è scendere in campo.

Il titolo

Nel primo set Arnaldi non lascia scampo a Gaston, vittima di un avvio stentato. Dopo aver sfiorato il break nel secondo gioco, l’azzurro si innalza sul 5-1. Il momento di svolta della frazione sono le tre palle del controbreak annullate da Matteo nel quinto gioco, che avrebbero consentito al francese di rimettersi in scia. Rispedito al mittente l’assalto, il tennista ligure chiude i conti strappando per la seconda volta il servizio all’avversario.

Nel secondo parziale Gaston si ribella alla sconfitta. Arnaldi del primo turno di quali a Brisbane per due volte recupera un break di svantaggio, di cui una sul 5-3, quando il transalpino sta servendo per pareggiare i conti, ma sul 6-5 non riesce a difendere il turno di servizio ed è costretto al terzo set.

La tensione sale di gioco in gioco. Sul 2-1 Gaston allunga, strappando il servizio ad Arnaldi, che trova l’immediato controbreak. Sul 5-4 Hugo ha le sue chance: in risposta si procura due match point, salvati entrambi dall’azzurro. Il francese non accusa il contraccolpo e continua a macinare tennis fino al tiebreak.

In un tiebreak da ben sette minibreak, è Arnaldi a salvare la pelle, chiudendo per 7 punti a 5 e prendendosi la seconda vittoria su altrettante sfida contro Gaston.

P. Carreño Busta b. [7] M. Bellucci 6-4 2-6 7-6(3)

Sconfitta amarissima per Mattia Bellucci al primo turno del tabellone cadetto di Brisbane. L’azzurro, numero 76 del mondo, si arrende a Pablo Carreño Busta, 93 ATP, in tre set – 6-4 2-6 7-6(3). Lo spagnolo si giocherà la qualificazione contro Arthur Cazaux.

Sicuramente non è la maniera in cui avrebbe voluto iniziare la stagione Mattia, il cui ranking, tuttavia, lo proietta direttamente nel main draw dell’Australian Open. Servirà riordinare le idee in vista dell’appuntamento con il primo Slam dell’anno.

Il match

A volte è proprio vero che una partita nata male è destinata a terminare altrettanto negativamente. Così è per Bellucci, che paga a prezzo carissimo il break incassato nel game inaugurale. Nonostante le due palle del controbreak nel sesto gioco – a onor del vero anche Carreño ha due chance del doppio break sul 3-1 – l’azzurro non riesce a richiudere lo svantaggio ed è costretto ad inseguire.

La reazione arriva e, nel secondo parziale, Mattia regola lo spagnolo per 6-2, strappandogli due volte il servizio e concedendogli zero possibilità in risposta.

Proprio quando il match sembra andare nel verso giusto per Bellucci, con il break di vantaggio nel terzo set, il giocatore lombardo accusa un passaggio a vuoto sul 4-2 in suo favore che rimette in carreggiata Carreño. La partita si protrae fino al tiebreak, dove lo spagnolo è perfetto alla battuta e, con due punti in risposta, si prende la vittoria per 7 punti a 2, pareggiando anche gli scontri diretti, adesso sull’1-1.

Gli altri match

Negli altri incontri di qualificazione qualche sorpresa si verifica, con le sconfitte di tre teste di serie del tabellone cadetto – quattro con Mattia Bellucci. Nello specifico, salutano Filip Misolic contro Rinky Hijikata, che si impone con un doppio 6-3, e Jacob Fearnley contro Dane Sweeny per 6-1 7-6(4). Niente da fare neppure per Elliot Spizzirri, che si arrende a Quentin Halys per 6-4 6-3.

Avanzano Raphael Collignon, che coglie una bella vittoria su Alexander Shevchenko per 7-5 6-4, e Arthur Cazaux, che estromette Martin Landaluce, messosi in luce alle Next Gen ATP Finals, con il punteggio di 6-3 6-2.

Per l’Australia vincono Christopher O’Connell – 6-2 6-3 su Nikoloz Basilashvili – e James Duckworth, a cui va il derby contro Tristan Schoolkate per 6-3 6-2.

Infine, confermano i favori dei pronostici Kamil Majchrzak, vittorioso sul figlio d’arte Cruz Hewitt per 6-4 7-5, Ethan Quinn in rimonta su Benjamin Bonzi con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 e Terence Atmane, che regola in due set – 6-4 7-6(3) – Yannick Hanfmann.

Tra questi giocatori ci sono i nomi che andranno a completare il tabellone dell’ATP 250 di Brisbane.