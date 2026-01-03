Australian Open, Medvedev contro le lunghe sessioni serali: “Si dovrebbe iniziare alle 18”

L’Australian Open non è nemmeno cominciato che già sorgono le prime polemiche. Negli ultimi anni ha spesso tenuto banco il discorso della lunghezza della sessione serale, e nel major australiano i match al meglio dei cinque set hanno spesso prodotto incontri biblici in termini di durata.

A tal proposito Daniil Medvedev, tre volte finalista, ha espresso le sue preoccupazioni. Il russo infatti ritiene che l’Australian Open dovrebbe iniziare la sessione serale un’ora prima, onde evitare che la stessa si protragga a notte fonda, come è capitato a lui stesso.

Lo scorso anno a Melbourne Park, l’ex numero 1 del mondo ha perso contro Learner Tien una maratona di cinque set terminata alle 02:54 ora locale. Ma non è tutto, perché nel 2024 il suo match contro Emil Ruusuvuori ha decretato un vincitore solamente alle 3:40 del mattino. Mentre il match più lungo nella storia del torneo risale al 2008, quando Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis diedero spettacolo fino alle 4:34.

“Giocare di sera per me va bene, il problema è che il primo match inizia alle 19“, ha dichiarato Medvedev venerdì. “Quando c’è un incontro al meglio dei cinque set, e per me sono andati entrambi al quinto, iniziare alle 19 è un po’ troppo tardi. Dovrebbero cominciare alle 18″.

Medvedev ha aggiunto di essere “più o meno a posto” nel finire tardi, perché gli piace giocare di notte. Adesso però il russo spera di interrompere la sua serie di risultati negativi nei tornei del Grande Slam. Lo scorso anno l’ex numero uno del mondo non è riuscito a vincere due partite consecutive in nessuno dei quattro Slam. In termini di vittorie, è stata la sua peggior stagione dal 2017. Tuttavia, il russo ha disputato ottimi tornei all’ Australian Open, dove ha raggiunto la finale in tre delle sue ultime cinque partecipazioni.

“Mi piace giocare all’Australian Open, sento di poter esprimere un buon tennis lì”, ha detto. “Ho disputato alcune grandi partite. So che quando gioco il mio miglior tennis sono in grado di battere chiunque. In generale mi piace giocare sul cemento. I campi sono piuttosto veloci, quindi si adattano bene al mio gioco”.

Medvedev inaugurerà la nuova stagione al Brisbane International, al via questa domenica, dove sarà la testa di serie numero uno.