Sinner-Alcaraz, l’esibizione di Seoul sarà trasmessa da SKY Sport e SuperTennis

Dopo un entusiasmante finale di 2025, dove Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono contesi la vetta del ranking ATP, oltre a essersi spartiti equamente i quattro slam dell’anno, anche il 2026 tennistico riparte sotto la luce delle sue stelle più luminose.

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si affronteranno per la prima volta nel 2026 in un match di esibizione a Seul, in Corea del Sud, sarà infatti visibile in diretta su Sky Sport Uno e SuperTennis sabato 10 gennaio alle 8 del mattino. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, e l’azzurro, numero 2 del ranking Atp, accendono la nuova stagione di tennis in quello che è ormai a tutti gli effetti un superclassico della racchetta.

Quella tra Sinner e Alcaraz è una esibizione che potrà dirci qualcosa di più sullo stato di forma dei due campioni, entrambi nel pieno della loro preparazione in vista dell’inizio della stagione. Sinner, dopo la sfida di Seul, se la vedrà contro Auger-Aliassime in un altro match di esibizione, nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, alla vigilia del primo major dell’anno il 18 gennaio. Nel primo Slam della stagione, Jannik dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Zverev, mentre Alcaraz si fermò ai quarti di finale.

L’appuntamento è dunque per le 8 del mattino di sabato 10, dove il match sarà visibile su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Per i meno mattinieri ci sarà anche la differita alle 22 su TV8. Diretta anche su SuperTennis TV in chiaro (canale 64 DTT e 212 di SKY)