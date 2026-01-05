ATP Adelaide, forfait di Djokovic: “Non sono fisicamente pronto. Testa all’Australian Open”

Non inizierà con l’ATP 250 di Adelaide il 2026 di Novak Djokovic, torneo vinto nel 2023, al via il prossimo 12 gennaio.

Il serbo ha annunciato tramite i propri canali social di aver ancora bisogno di tempo per trovare la condizione fisica adeguata ad affrontare la stagione.

“Per tutti i miei tifosi a Adelaide. Sfortunatamente non sono abbastanza pronto fisicamente per giocare l’Adelaide International la prossima settimana” scrive su Instagram il 24 volte campione Slam. “A livello personale è una delusione, perché ho dei ricordi straordinari del titolo di due anni fa. Ero davvero emozionato di tornare, è come giocare a casa” prosegue.

Infine, Nole si proietta già al prossimo appuntamento: “Il mio focus adesso è sulla preparazione per l’Australian Open e non vedo l’ora di arrivare a Melbourne presto e incontrare tutti gli appassionati di tennis in Australia”.

Il numero 4 del mondo, dunque, dopo aver preso le distanze dalla PTPA – qui la risposta dell’associazione – darà il via alla sua stagione direttamente con il primo Slam dell’anno, dove sarà chiamato a difendere la semifinale del 2025 e a mandare segnali a tutti gli avversari. L’ultima apparizione sul circuito risale al trionfo di Atene contro Lorenzo Musetti.

Da Melbourne arriveranno i primi indizi circa la competitività di Djokovic a certi livelli.