ATP Adelaide, forfait di Djokovic: “Non sono fisicamente pronto. Testa all’Australian Open”

Il serbo annuncia che inizierà la stagione direttamente con l'Australian Open

Di Beatrice Becattini
Novak Djokovic - Wimbledon 2025 (foto X @DjokerNole)

Non inizierà con l’ATP 250 di Adelaide il 2026 di Novak Djokovic, torneo vinto nel 2023, al via il prossimo 12 gennaio.
Il serbo ha annunciato tramite i propri canali social di aver ancora bisogno di tempo per trovare la condizione fisica adeguata ad affrontare la stagione.

“Per tutti i miei tifosi a Adelaide. Sfortunatamente non sono abbastanza pronto fisicamente per giocare l’Adelaide International la prossima settimanascrive su Instagram il 24 volte campione Slam. “A livello personale è una delusione, perché ho dei ricordi straordinari del titolo di due anni fa. Ero davvero emozionato di tornare, è come giocare a casa” prosegue.

Infine, Nole si proietta già al prossimo appuntamento:Il mio focus adesso è sulla preparazione per l’Australian Open e non vedo l’ora di arrivare a Melbourne presto e incontrare tutti gli appassionati di tennis in Australia”.

Il numero 4 del mondo, dunque, dopo aver preso le distanze dalla PTPAqui la risposta dell’associazionedarà il via alla sua stagione direttamente con il primo Slam dell’anno, dove sarà chiamato a difendere la semifinale del 2025 e a mandare segnali a tutti gli avversari. L’ultima apparizione sul circuito risale al trionfo di Atene contro Lorenzo Musetti.
Da Melbourne arriveranno i primi indizi circa la competitività di Djokovic a certi livelli.

