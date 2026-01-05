WTA Brisbane: Jones gioisce, cade Vondrousova. Bene Kalinskaya

Il primo risultato inaspettato del WTA 250 di Brisbane arriva al secondo giorno. Nella Pat Rafter Arena, la diciassettenne australiana Emerson Jones ha battuto 6-3 6-3 la trentottenne tedesca Tatjana Maria, n. 43 del ranking, dopo un’ora e un quarto di partita.

Campo principale

Classe 2008, Jones è arrivata al n.1 nel ranking under 18, diventando la giovane tennista australiana più promettente dai tempi di Ashleigh Barty, ed è attualmente n. 147. Più combattuto l’incontro tra Kimberly Birrell e Rebecca Sramkova. Nel primo set l’australiana Birrell, entrata nel torneo grazie a una wild card, ha saputo rimontare dal 3-0 fino a portarsi al game decisivo del 4-3, dove ha annullato due palle break all’avversaria per poi chiudere il parziale sul 6-4. Il secondo set ha seguito lo stesso schema: stavolta, però, Sramkova dopo il 3-0 ha saputo mantenere il vantaggio ottenuto, perdendo il servizio una solta volta e vincendo il set per 6-3. Sul 2-1 del terzo set, Birrell è riuscita in vantaggio convertendo la seconda palla break, finendo col vincere la partita 6-4 3-6 6-3.

Remember the name!



17-year-old Emerson Jones closes night two on PRA with a stirring 6-3 6-3 win over German Tatjana Maria. pic.twitter.com/tu4T2NfJ3d — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 5, 2026

Campo 1

L’australiana Olivia Gadecki, n.204, ha battuto l’americana Ann Li 6-4 6-4, riportando la sua prima vittoria contro una top 50 dal Guadalajara Open del 2024, dove era arrivata in finale. L’australiana, che si era qualificata battendo Zakharova e Putintseva, conferma così il suo vantaggio su Li negli scontri diretti: 2-0 in suo favore.

Ripescata come lucky loser al WTA Brisbane dopo il ritiro di Karolina Pliskova a causa di un infortunio, la kazaka Yulia Putintseva ha sconfitto la statunitense Hailey Baptiste 6-2 6-4, dopo un’ora e venti di gioco. Più combattuta la partita tra l’ucraina Dajana Yastremska (n. 27) e l’australiana Talia Gibson, che di recente ha ottenuto una wild card per l’Australian Open. In quasi due ore di gioco, Yastremska ha avuto la meglio sulla n. 118 del ranking riuscendo a vincere nei tie-break, chiudendo la partita 7-6(3) 7-6(4).

Campo 2

Shuai Zhang (n.73) si è rifatta della sconfitta al primo turno dello US Open contro Ashlyn Krueger battendo la statunitense all’esordio al WTA Brisbane, 6-4 5-7 6-4, dopo due ore di gioco. Ugualmente combattuto è stato l’incontro tra l’ungherese Anna Bondar, n. 73, e la spagnola Cristina Bucsa. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Bucsa (n.50) ha rimontato nel secondo set vincendo al tie-break per 7-4, prima di chiudere la partita al terzo set vincendo 4-6 7-6(4) 6-2. Più facile invece la vittoria di Aliaksandra Sasnovich su Anna Blinkova. La tennista bielorussa, attualmente n. 113, ha battuto la russa n. 61 in due set con il punteggio di 7-5 6-1.

Non ci sono troppe sorprese neanche per Anna Kalinskaya. L’attuale n.33 ha battuto la diciottenne Tereza Valentova, n. 60 del ranking, in un’ora e mezza con il punteggio di 6-4 6-4. Molto più combattuto, invece, il match tra Marketa Vondrousova e la polacca Magdalena Frech. La ceca, n.34 del ranking ed ex campionessa di Wimbledon, dopo aver perso il primo set contro per 7-5, riesce a strappare il secondo vincendo il tie-break per 7-3. Anche il terzo parziale viene deciso al tie: ma stavolta è Frech ad avere la meglio, battendo Vondrousova per 5-7 7-6(3) 7-6(0) dopo tre ore e ventitré minuti di gioco.