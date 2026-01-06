United Cup: Il Belgio domina il Canada e vola ai quarti. Si qualifica anche l’Australia

Belgio b. Canada 3-0

Eccoci arrivati al day 5 della United Cup, evento che ci ha riconsegnato il nostro amato tennis dopo oltre un mese di digiuno. Ad un passo dai quarti di finale, gli ultimi tie dei rispettivi gironi della competizione sono stati da “dentro o fuori” per molti team, tra cui Canada e Belgio, con quest’ultimo che ha ottenuto una schiacciante vittoria sugli avversari, aggiudicandosi i tre match della sfida e guadagnando l’accesso per le fasi finali. Negli altri gironi, hanno certificato la loro qualificazione gli USA, l’Argentina (passata alle fasi finali come miglior seconda di Perth), la Svizzera, l’Australia, Repubblica Ceca (come miglior seconda di Sydney) e la Grecia. Nella giornata di mercoledì 7 gennaio verranno completate anche le sfide del girone F, dove si decideranno le sorti di Germania, Polonia e Olanda.

Z. Bergs b. F. Auger-Aliassime 6-4 6-2

Nella notte italiana è giunta la prima sorpresa amara per i canadesi. Il numero 5 del mondo, Felix Auger-Aliassime, protagonista di un grandioso finale di 2025, non è riuscito ad opporre resistenza a Zizou Bergs, impostosi in due set su venticinquenne di Montreal. Una prova di forza devastante per il belga, al comando sin dal primo game, e con vigore e determinazione, ha tenuto alta la pressione sul tennista avversario, travolto specialmente dalle furie di dritto di Zizou, che non ha mai concesso il turno di battuta durante l’incontro, strappandolo, invece, a Felix per ben tre volte.

E. Mertens b. V. Mboko 6-3 3-6 6-3

Il tie è iniziato nettamente in salita per il Canada, che dopo aver perso il primo singolare, ha riposto tutte le sue speranze sulla giovanissima e promettentissima Victoria Mboko, vincitrice di un Masters 1000 nella scorsa stagione. Anche in questo caso, il team capitanato da Gabriela Dabrowski si è lasciato sorprendere. L’esperta tennista belga, Mertens, è partita subito su ritmi frenetici, e la talentuosa canadese non è stata capace d’imbastire una controffensiva, subendo passivamente la strategia di gioco della trentenne, che ha mosso Mboko come una pedina per tutto il primo parziale. Decisamente meglio il secondo, per la numero 18 del mondo, che ha accettato gli scambi logoranti con l’avversaria, ma in varie occasione è riuscita a dare lo strappo con dei vincenti fulminei, che le hanno consentito di pareggiare i conti. Nonostante l’entusiasmo e “il vento a favore” per il set conquistato, Mboko non è riuscita a cavalcare l’onda, tornando a incassare ganci e montanti da Elise Mertens, dominatrice dell’ultimo scorcio di match.

Il sigillo della n.19 del ranking ha consegnato la vittoria al Belgio, portatosi in testa al Girone B, e qualificatosi per i quarti di finale, eliminando definitivamente il Canada. Pleonastico il doppio misto, dove Bergs e Mertens hanno superato al super-tiebreak del terzo set Harper e Mboko.

Australia b. Rep. Ceca 2-1

Il Girone D della United Cup si è chiusa con una sfida tra due colossi del tennis mondiale, Australia e Repubblica Ceca, entrambe fornite di un parterre d’elite. Infatti, il primo singolare ci ha subito regalato un de Minaur-Mensik, che, chissà, potrebbe essere un antipasto del prossimo Australian Open.

Per la tappa di Melbourne mancano ancora meno di due settimane, ma in quel di Sydney non c’è davvero stata storia: il padrone di casa ha neutralizzato il talento di Prostejov con un rapido 6-4 6-1, passando così il testimone alla giovanissima Maya Joint (classe 2006), che ha sfidato l’esperta Krejcikova, la quale ha replicato il medesimo risultato del primo singolare, ma questa volta in suo favore, portando a casa il punto del momentaneo pareggio alla Cechia. Nel doppio misto apparentemente decisivo per la qualificazione, de Minaur e Hunter hanno schiacciato Svrcina e Skoch senza troppi fronzoli, ma nonostante la sconfitta per 2-1 nel tie, gli incastri matematici hanno dato ragione alla Repubblica Ceca, passata come migliore seconda del gruppo di Sydney. Ai quarti sfiderà il Belgio, mentre l’Australia dovrà attendere le sorti del girone F.

Tabellone quarti di finale:

USA vs Grecia

Australia vs TBD



Svizzera vs Argentina

Belgio vs Repubblica Ceca





