WTA Brisbane: Sabalenka a tempo di record. Vincono anche Rybakina e Keys

Al Brisbane International la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka inizia il suo 2026 con una vittoria che non lascia grossi margini di interpretazione: 6-0 6-1 alla n. 50 WTA Cristina Bucsa in appena 47 minuti (oppure 48, la WTA non concorda con sé stessa). È record uguagliato (oppure no), dopo il successo in 47 minuti contro Zhu Lin nel 2019.

Diciotto punti persi complessivamente da Aryna, mentre la spagnola ha vinto il game della bandiera solo dopo aver ceduto i primi undici. In realtà, per Sabalenka si è trattato dell’esordio stagionale in singolare, perché lunedì aveva già giocato e vinto il match di doppio a fianco dell’amica Paula Badosa. È il terzo anno di fila che Sabalenka esordisce piazzando un bagel, e negli ultimi tre anni ha sempre raggiunto la finale nel primo evento disputato vincendone due. Agli ottavi affronterà Sorana Cirstea, che ha battuto 6-2 7-6(2) Jelena Ostapenko.

Successo meno agevole ma sempre in due set per Elena Rybakina. La numero 5 del mondo ha piantato 16 ace per superare 6-4 7-5 la n. 79 Shuai Zhang, recuperando da 1-4 nel secondo parziale e annullando tre palle break consecutive quando ha servito per il match. Prossimo turno contro Paula Badosa che ha superato in tre set e in rimonta Marie Bouzkova, 6-7(4) 6-4 6-2. Successo anche per la quinta del seeding Madison Keys, 6.4 6-3 alla connazionale Mccartney Kessler, n. 31 WTA.

Vittoria tutt’altro che comoda per Karolina Muchova, che rimonta un set ad Ajla Tomljanovic e chiude 4-6 6-1 7-6(5) in due ore e 38 minuti. Muchova si è ritrovata sotto di un break nel terzo, prontamente recuperato per poi salire 5-3. Ha però mancato il match point al servizio nel nono gioco, facendo poi suo il tie-break alla terza opportunità. Ottavi contro la n. 10 WTA Ekaterina Alexandrova, vincitrice di Sofia Kenin per 7-6(2) 6-3. Qualche difficoltà nel chiudere il primo parziale per Alexandrova, che non ha sfruttato il vantaggio di 5-3 e il set point in risposta al dodicesimo game. Tie-break senza storia e, nella seconda frazione, quattro giochi consecutivi dal 2-3. Nove ace per Ekaterina, sette doppi falli per Kenin nell’ora e mezzo di match. Ottavi

Successo anche per la n. 21 del ranking Diana Shnaider contro Anastasia Potapova, al suo primo torneo con la nuova casacca. 6-1 6-3 per la classe 2004 allenata da Sascha Bajin e prossimo turno contro Keys.