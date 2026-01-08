WTA

Rybakina non si ferma più: eguagliato il primato personale, è imbattuta da ottobre 

Elena Rybakina continua a vincere, vola ai quarti a Brisbane e si avvicina sempre più al suo picco, toccando quota 13 vittorie consecutive. Venerdì 9 gennaio la sfida per superare il proprio record

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Elena Rybakina – WTA Finals 2025 (foto via Twitter @WTAFinalsRiyadh)

Elena Rybakina, attuale numero 5 del ranking, conquista la sua tredicesima vittoria consecutiva eliminando Paula Badosa agli ottavi di finale del Brisbane International. Con questo successo eguaglia la sua migliore serie vincente in carriera, stabilita tra febbraio e marzo del 2023. La tennista kazaka non perde dallo scorso ottobre, quando si arres alla n. 1 del mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale di Wuhan. Da quel momento, sono arrivati tredici trionfi in altrettanti incontri disputati. Venerdì 9 gennaio, alla Pat Rafter Arena, Elena avrà l’occasione di firmare un suo nuovo record assoluto di successi consecutivi, nel caso in cui dovesse superare .

Rybakina, grazie all’ultimo incontro, si riconferma al quarto posto – al pari di Mirra Andreeva – nella classifica delle giocatrici WTA attualmente in top 10 con la serie di vittorie più lunga.

  1. Swiatek 37 (2022) 
  1. Gauff 16 (2023), Keys 16 (2025) 
  1. Sabalenka 15 (2020-21 | 2024) 
  1. Rybakina 13 (2023 | 2025-26), Andreeva 13 (2025) 
  1. Pegula 9 (2023 | 2024), Paolini (2025)  
  1. Anisimova 8 (2022), Alexandrova 8 (2022 | 2025) 

(di Sabrina Giorgi)

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Challenger: Blockx e Jodar partono veloci, delude Nardi
Challenger
Musetti cerca la semifinale a Hong Kong contro Wong. A che ora e dove vederlo
Italiani
Esibizione Sinner-Alcaraz a Seoul: il cachet è milionario
Personaggi
WTA Auckland: Svitolina avanza ai quarti, facile successo anche per Eala
WTA