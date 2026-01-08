Rybakina non si ferma più: eguagliato il primato personale, è imbattuta da ottobre 

Elena Rybakina, attuale numero 5 del ranking, conquista la sua tredicesima vittoria consecutiva eliminando Paula Badosa agli ottavi di finale del Brisbane International. Con questo successo eguaglia la sua migliore serie vincente in carriera, stabilita tra febbraio e marzo del 2023. La tennista kazaka non perde dallo scorso ottobre, quando si arres alla n. 1 del mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale di Wuhan. Da quel momento, sono arrivati tredici trionfi in altrettanti incontri disputati. Venerdì 9 gennaio, alla Pat Rafter Arena, Elena avrà l’occasione di firmare un suo nuovo record assoluto di successi consecutivi, nel caso in cui dovesse superare .

Rybakina, grazie all’ultimo incontro, si riconferma al quarto posto – al pari di Mirra Andreeva – nella classifica delle giocatrici WTA attualmente in top 10 con la serie di vittorie più lunga.

Swiatek 37 (2022)

Gauff 16 (2023), Keys 16 (2025)

Sabalenka 15 (2020-21 | 2024)

Rybakina 13 (2023 | 2025-26), Andreeva 13 (2025)

Pegula 9 (2023 | 2024), Paolini 9 (2025)

Anisimova 8 (2022), Alexandrova 8 (2022 | 2025)

Longest winning streaks, current WTA top 10:



37 – Swiatek (2022)

16 – Gauff (2023), Keys (2025)

15 – Sabalenka (2020-21 | 2024)

13 – Rybakina (2023 | 2025-26), Andreeva (2025)

9 – Pegula (2023 | 2024), Paolini (2025)

8 – Anisimova (2022), Alexandrova (2022 | 2025) https://t.co/bxfbi1Cy9m — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 8, 2026

(di Sabrina Giorgi)